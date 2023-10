Beim Stadtfest in Karlsruhe wird die Innenstadt zur Showbühne

Kleinkunst, Live-Musik, Spielaktionen oder Streetfood: Zwei Tage lang feiert Karlsruhe Stadtfest. Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Oktober, erwartet die Besucher Programm in der gesamten Innenstadt. Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Flohmarkt zum Stadtfest in Karlsruhe

Ebenfalls am Sonntag lockt ein Flohmarkt. Die Angebote verteilen sich auf verschiedene Plätze. Hier gibt es Antworten, was wann wo geboten ist.

Der Marktplatz ist quasi das Herz der Stadt. Was ist dort zu erleben?

Auf diesem Areal steht die zentrale Bühne. Zudem werden mehr als 20 Essens- und Getränkestände aufgebaut, teilt die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalterin des Stadtfestes mit. Am Samstagnachmittag kämpfen ab 13.30 Uhr sechs Bands aus der Region beim Musik-Contest „Goldene Gitarre“ um die Titel „Beste Coverband der Region“ und „Beste Band mit eigenen Songs“. Ab 20 Uhr steht dann die Brettener Band Sudden Inspiration auf der Bühne. Sie gewann 2017 die Goldene Gitarre. Anschließend lädt Radio-DJ Charly Thorn mit einer 80er-Party bis 23.30 Uhr zum Tanzen ein. „Damit geht das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz am Samstagabend erstmals in die Verlängerung“, erklärt die KME. Am verkaufsoffenen Sonntag spielen tagsüber wieder Bands aus der Region. Den Abschluss macht dann ab 17.30 Uhr die Band Leuchtstoffmöhre mit einem Mix aus Ska, Rock und Crossover-Funk.

Stichwort verkaufsoffener Sonntag: Wann kann eingekauft werden und welche Händler machen mit?

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zwischen Kriegsstraße und Karlsruher Schloss. Mit dabei sind auch die Postgalerie und das ECE-Center Ettlinger Tor. Zudem beteiligen sich Händler in den Quartieren Herrenstraße, Karlstraße und in der Südlichen Waldstraße.

Ein Mann, der auf einer riesigen Weltkugel durch die City balanciert, oder Artistik in luftiger Höhe: In den vergangenen Jahren waren viele Besucher von den sogenannten Walkingsacts und der Kleinkunst begeistert. Gibt es wieder solche Angebote?

„Am Stadtfest-Wochenende wird wieder die gesamte Karlsruher Innenstadt zur Showbühne“, verspricht die KME. Zwischen 13 und 18.30 Uhr sorgen Kleinkünstler entlang der Kaiserstraße für Kurzweil. Die Acts kommen aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und aus den Niederlanden. Am Marktplatz zum Beispiel ist das Programm „Heinz baut“ zu erleben: Aus 47 Eschenstangen lässt der Artist ein Bauwerk in den Himmel wachsen. An der Ecke Kaiserstraße/Herrenstraße geht es auch hoch hinaus. Dort klettert Noah Chorny eine wacklige Laterne hoch. Weitere Künstler überraschen die Besucher an der Wald-, der Lamm- und der Karlstraße. Zudem sind Walkingsacts in Tiergestalt unterwegs, etwa als Giraffe, Papagei oder Nilpferd.

Gibt es Programm hinter der Postgalerie?

Ja, auf dem Stephanplatz findet ein sogenanntes Schmeckfestival statt. Rund 30 rollende Imbisse bieten zum Teil exotisches Streetfood an. Zudem steht auf dem Platz eine Bühne. Das Musikprogramm startet am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 17.30 Uhr.

Vom Westen in den Osten: Wie sieht es am Kronenplatz aus?

Dort findet am Sonntag ein Flohmarkt statt. Die Schnäppchenjagd dauert von 12 bis 17 Uhr. Nach KME-Angaben richtet sich das Angebot ausschließlich an Privatpersonen. „Es ist keine Standanmeldung erforderlich, auch eine Gebühr wird nicht erhoben“, heißt es.

Welche Angebote gibt es speziell für Kinder?

Während auf dem Marktplatz das Essen und die Musik im Vordergrund stehen, werden auf dem Friedrichsplatz zwischen 11 und 18 Uhr Aktionen für Kinder und Jugendliche geboten: Neben Mitmachangeboten des Jungen Staatstheaters am Samstag und einer Schminkaktion des Kinderschutzbundes am Sonntag kündigt die KME auch Klang-Instrumente an. Selbst Farbe aufs Papier bringen können die Kinder in einem Mal- und Bastelpavillon. Für Kleinkinder gibt es einen eigenen Spielbereich.