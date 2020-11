Advent in der Corona-Krise

Auf die Nikoläuse ist Verlass. In ihren infektionssicheren Ganzkörpermasken aus glitzerndem Aluminium stehen die Schoko-Weihnachtsmänner penibel aufgereiht in der Süßwarenabteilung bei Karstadt. Auch in den Supermärkten wurde die Vorweihnachtszeit mit süßen Nikoläusen, Lebkuchen und Dominosteinen längst eingeläutet.

Und wer sich zu Fuß auf den Weg durch die Karlsruher Innenstadt macht, entdeckt nach wenigen Schritten die ersten weihnachtlich geschmückten Schaufenster. Im Spieleladen Kinderglück hängen über einer Holzkrippe mit Ostheimer-Figuren leuchtende Weihnachtssterne, vor dem Einrichtungsladen Butlers steht der Weihnachtsschmuck parat, und in den Verkaufsräumen der Eisdiele Casal gibt es direkt neben einigen Schuttmulden nun Nürnberger Lebkuchen.