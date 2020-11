Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend in der Karlsruher Innenstadt vorgetäuscht Drogen zu verkaufen und konnte so bei dem Käufer Bargeld im zweistelligen Bereich erbeuten. Der Täter flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bei einem missglückten Drogenkauf am späten Mittwochabend in Karlsruhe hat ein unbekannter Täter seinem Opfer Bargeld aus der Hand gerissen und ist daraufhin geflüchtet.

Laut Angaben der Polizei meldetet der 19-jährige Geschädigte gegen 23.30 Uhr der Polizei, dass ein unbekannter Mann ihm soeben in der Fritz-Erler-Straße einen zweistelligen Geldbetrag gestohlen hat. Zunächst habe ihm der Unbekannte Marihuana zum Kauf angeboten. Als der 19-Jährige daraufhin mehrere Geldscheine für den Drogenkauf hervorholte, nahm der angebliche Verkäufer diese an sich und wollte fliehen, was ihm nach kurzem Gerangel auch gelang. Er entfernte sich mit einem schwarzen Herrenfahrrad in Richtung Durlacher Tor. Beim Versuch, den Täter aufzuhalten, verletzte sich der 19-Jährige leicht an zwei Fingern.

Er beschrieb den Flüchtigen als rund 18 bis 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, dunkelhäutig und deutschsprachig. Er war mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Jogginghose und ebenfalls schwarzen Schuhen sowie einer grünen oder blauen Basecap von Gucci bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.