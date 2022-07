Die fünfjährige Lia ist ein Star auf TikTok. Ein Video von ihr, in dem sie Chicken Nuggets isst und verkündet, Vegetarierin zu sein, geht viral. Was steckt dahinter?

Begeistert tunkt die fünfjährige Lia einen Chicken Nugget in Ketchup und beißt ab. Mama Jamina Bechtold filmt die Szene mit dem Handy. Belustigt fragt sie ihre Tochter: „Was bist du?“ Die Tochter beißt erneut ab und erklärt: „Vegetarisch.“ Dass sie gerade Fleisch isst, scheint sie dabei nicht zu stören. Auf Nachfrage der Mutter erklärt das Kindergartenkind: „Aber das mach ich nur manchmal.“

Die Szene, die bei den Karlsruher Restaurant-Besuchern am Nachbartisch vermutlich für ein Schmunzeln gesorgt hat, wird von vielen Internetnutzern gefeiert. Die Mutter hat das Video auf die Social-Media-Plattform Tiktok hochgeladen. „Über Nacht hatte das Video 800.000 Aufrufe“, sagt sie.

Mittlerweile sind es über 13 Millionen Aufrufe. Was die Mutter noch mehr überrascht: Nicht nur das Video ging durch die Decke, sondern auch die Tonspur haben viele Nutzer für ihr eigenes Video verwendet.

„Aber ich mach das nur manchmal“-Sound wird über Nacht bekannt

Die Nutzer ziehen Parallelen zwischen der kleinen Ausnahme, die sich die vegetarische Lia genehmigt, und ihrem eigenen Verhalten. Manche verkünden, sie würden Geld sparen und nur manchmal shoppen gehen. Andere betonen, eigentlich schreiben sie ihrem Ex nicht mehr, aber eben nur manchmal doch. Es sind größtenteils harmlose Scherze auf eigene Kosten, die die Tiktok-Nutzer mit Lias Stimme unterlegen. Aber nicht über alle kann Jamina Bechtold lachen.

Externer Inhalt von TikTok

Doch wie kam es überhaupt zu dem Video? „Eigentlich total spontan“, sagt Bechtold. In der Kita ihrer Tochter sei an diesem Tag vegetarisch gegessen worden. „Lia lernt grade zu verstehen, was Fleisch ist“, erklärt die Mutter weiter. Beim Essen im Restaurant habe sie nun aus dem Nichts verkündet, dass sie vegetarisch sei.

Diese Szene hat die Mutter zunächst nur für Freunde und Familie festgehalten. „Die fanden es total lustig.“ Deswegen hat sie es auch auf Tiktok hochgeladen. Mit dem Erfolg habe sie allerdings nicht gerechnet. Vorher hatte sie wenige Follower, also Abonnenten in den Sozialen Medien.

Lia weiß von TikTok-Erfolg

Auch Lia weiß von dem Erfolg ihres Videos. Wenn Bekannte sie darauf ansprechen, erklärt das Mädchen selbstbewusst: „Du hast mein Video gesehen, ich bin ein Superstar.“ Die Mutter lacht über diese Aussagen, erklärt aber, dass sie keine Absichten habe, ihre Tochter in den Sozialen Netzwerken groß rausbringen zu wollen.

Das macht sich auch auf ihrem Kanal bemerkbar. Seit dem viralen Video spielt Lia in keinem Clip mehr die Hauptrolle. Die Mutter versucht es stattdessen mit lustigen Videos und nimmt an Online-Challenges (Herausforderungen) teil.

Ich finde es zeigt, dass wir Dinge manchmal nicht zu ernst nehmen sollten. Jamina Bechtold, Mutter

Denn so ganz verpuffen lassen möchte Bechtold die unerwartete Aufmerksamkeit nicht. Sie habe versucht, mehr Videos zu machen, um an die Klickzahlen anzuknüpfen. „Doch da steckt viel Arbeit dahinter“, sagt sie. Sie war auch ein- oder zweimal live. Das heißt, sie hat einen Livestream gestartet, in dem sie mit ihren Followern gesprochen hat, doch auch das scheint nicht das Wahre zu sein.

Wie sie weitermachen möchte, weiß sie noch nicht so genau. Wirklich etwas verdient habe sie bisher damit nicht, sagt die Karlsruherin, die sonst im Handel arbeitet.

Mutter erkennt Schattenseiten von Social Media

Vor allem habe sie in den vergangenen Wochen auch die Schattenseiten von Social Media kennengelernt. Sie spricht von Drohungen gegen ihre kleine Tochter. Außerdem findet sie nicht alle Videos, die mit der Stimme ihrer Tochter unterlegt sind, witzig: „Wenn es um das Rauchen oder sexuelle Dinge geht, finde ich das sehr unpassend.“

Trotzdem hat sie sich entschieden, das Video online zu lassen. „Ich finde, es zeigt, dass wir Dinge manchmal nicht zu ernst nehmen sollten“, erklärt sie. Menschen könnten beispielsweise auch nur manchmal Vegetarier sein und so etwas Gutes tun. Das lasse sich, wie der Erfolg zeigt, auf viele Lebenslagen übertragen.