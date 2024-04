Glasfaserausbau in Eggenstein-Leopoldshafen: Wie ist der aktuelle Stand?

Benjamin Staudt, Manager für kommunale Kooperationen bei der Firma Deutsche Glasfaser, informiert über den geplanten Glasfaserausbau in Eggenstein-Leopoldshafen.

Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Auch in Eggenstein-Leopoldshafen wollen wir mit dem Ausbau von Glasfaser die digitale Zukunft voranbringen. Die Bürgerinnen und Bürger haben bereits Informationsmaterialien und die Einladung zu den Infoabenden erhalten. Der erste Infoabend findet an diesem Montag, 22. April, um 19 Uhr, in der Hase Bock Halle in Eggenstein statt. Am 23. April laden wir um 19 Uhr in die Rheinhalle Leopoldshafen ein.