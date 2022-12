Vogelgrippe versetzt den Karlsruher Zoo im Februar in Ausnahmezustand

Vögel können - ähnlich wie Menschen - an Grippe erkranken. Der Erreger der Vogelgrippe (aviäre Influenza, von lat. „avis“ für Vogel) kommt vor allem bei Wasservögeln vor. Nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts ist in Deutschland derzeit die Virusvariante H5N1 vorherrschend. Im Winter 2016/17 gab es in Deutschland aber auch einen großen Ausbruch mit dem Virus H5N8 Um das Geschehen einzudämmen, mussten damals Hunderttausende Tiere in Geflügelfarmen gekeult werden. Der H5N1-Virus wurde bereits 1959 erstmals in Schottland nachgewiesen, der Typ H5N8 1983 in Irland. Jahrelang wurde die Vogelgrippe anschließend nur bei Wildtieren entdeckt. Nach der Jahrtausendwende häuften sich dann Ausbrüche in Asien. Mittlerweile ist die Vogelgrippe auch in Europa stark verbreitet.