In einem unbewohnten Gebäude ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Zu einem Kellerbrand ist es am Freitag in der Königsberger Straße in der Karlsruhe Waldstadt gekommen. Der Brand brach gegen zwei Uhr in einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus aus.

Massive Rauchausbreitung im Keller

Durch den Brand mehrerer Kellerabteile kam es in dem gesamten Gebäude zu einer massiven Rauchausbreitung. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.