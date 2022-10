Club in Waldstadt

Spiel mit dem Ei: Wie der Karlsruher SV um Rugby-Nachwuchs kämpft

Rugby in der Region? Gibt es nur beim Karlsruher SV. Das macht den Kampf um Nachwuchs aber keinesfalls einfacher. Viele landen per Zufall beim Club in der Karlsruher Waldstadt. Warum viele bleiben.