Gerhard Wolff Redakteur

Entdeckt Gerhard Wolff in einer fremden Stadt Flutlichtmasten, kann der Urlaub für Mitreisende kurzfristige Planänderungen erfahren. Was ist das für ein Stadion? Wer spielt da? Und ist da nicht vielleicht bald ein Heimspiel? Die Leidenschaft zum Fußball, die Wolff schon mal nach Baku,Charkiw oder nach Tel Aviv führt, ist ein steter Begleiter im Leben des Mainzers, der als Kind nach Karlsruhe kam und dort mit einer Unterbrechung seit 2000 für die BNN arbeitet. Als stellvertretender Ressortleiter der Sportredaktion begleitete und begleitet Wolff den KSC und den Stadionneubau, fühlt immer mal wieder hinein in die Fanszene und deren Belange, kümmert sich um die Basketballer und Volleyballer der Stadt, die Kunstturnerinnen oder die Kanuten der Rheinbrüdern. Die Überdosis Sport gleicht Kreta-Liebhaber und Immer-Radler Wolff, Jahrgang 1976 und immer noch Print-Zeitungsleser aus Leidenschaft, mit Konzert-Besuchen, gutem Essen oder Ausflügen in die Pfalz aus.