Verletzte Frau in Karlsruhe gefunden – größerer Einsatz der Polizei

In Karlsruhe ist am Sonntag eine verletzte Frau gefunden worden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und ermittelt.

Am Sonntagnachmittag ist in einer Wohnung in der Karlsruher Waldstadt eine verletzte ältere Frau gefunden worden. Die Polizei war zwischen 15 Uhr und 16 Uhr mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, wie das Präsidium jetzt mitteilte. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Verletzte Frau in der Karlsruher Waldstadt gefunden: Straftat oder nicht?

Wie sich die Frau in der Lauenburger Straße verletzte und wie schwer ihre Verletzungen sind, ist aktuell nicht bekannt. Sie befindet sich im Krankenhaus. Ebenfalls unklar ist, ob es sich um eine Straftat handelt. Die Polizei ermittelt.

Nach offiziellen Angaben waren Unbeteiligte nicht gefährdet.