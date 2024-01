Der geplante Umbau der westlichen Kriegsstraße wurde bereits zwei Mal im Planungsausschuss diskutiert. Eine Entscheidung ist bislang jedoch nicht gefallen. Nun können sich die Karlsruher gleich bei zwei Veranstaltungen über die Umbaupläne informieren.

Die Redaktion hat einige wichtige Fragen zu den möglichen Varianten und den Info-Veranstaltungen zusammengestellt.

Stadt und Verkehrsbetriebe Karlsruhe informieren am Dienstag, 16. Januar, von 19 bis 21 Uhr im Brauhaus Kühler Krug über die Umbaupläne. Als Referenten angekündigt sind unter anderem Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos). Bereits am Freitag, 12. Januar, will die Gemeinderatsfraktion der CDU ab 17.45 Uhr ebenfalls im Brauhaus ihren Standpunkt zu den Umbauplänen bekannt geben.