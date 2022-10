Wegen umfangreicher Sanierungen am Technischen Rathaus in Karlsruhe müssen die Gastrobetriebe im Gebäude ihren Betrieb bis zur Fertigstellung einstellen. Ein Wirt beschließt, endgültig zu schließen.

Mehrere Gastronomen müssen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen des Technischen Rathauses auf dem Areal zwischen Kaiserstraße, Marktplatz, Lamm- und Zähringerstraße ihren Laden räumen. Darunter auch das „Café Wohnzimmer“ und das Pub „Sean O´Caseys“, teilte der städtische Pressedienst mit. Doch was bedeutet das konkret?



Die Arbeiten sollen Anfang des kommenden Jahres beginnen und voraussichtlich bis Anfang 2025 andauern. Die Karlsruher Fächer GmbH, Vermieterin der Einheiten, habe die Mieterinnen frühzeitig mit den Planungen vertraut gemacht und Unterstützung bei der Suche nach möglichen Ausweichflächen angeboten.

Ein Erstzugriffsrecht auf die neu geschaffenen Mietflächen nach abgeschlossener Sanierung sei vonseiten der Karlsruher Fächer Gmbh garantiert worden.

Pub „Sean O’ Caseys“ in Karlsruhe schließt Ende November

Doch nicht jeder Gastronom nimmt das Angebot an. Nun steht fest, dass das Pub „Sean O´Caseys“ aller Voraussicht nach Ende November den Betrieb vollständig einstellen möchte und derzeit keine Wiedereröffnung – auch nicht an anderer Stelle – plane. Die Entscheidung hierfür hat die Pächterin aus persönlichen Gründen getroffen.

Für das „Café Wohnzimmer“ geht es hingegen an anderer Stelle weiter. Im Dezember zieht das Café an den neuen Standort ins ehemalige KUNI-Berufsmoden in der Zähringerstraße 72 am Kronenplatz. Die Neueröffnung soll voraussichtlich Anfang Januar 2023 erfolgen. Auch dieses Objekt wird von der Karlsruher Fächer GmbH vermietet.

Ob das „Café Wohnzimmer“ nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in das Technische Rathaus zurückziehen wird, steht noch nicht fest.

Kaffeehaus Böckeler verlässt Marktplatz

Auch das Kaffeehaus Böckeler an der Kaiserstraße stellt seinen Geschäftsbetrieb ein. Im Frühjahr 2023 beginnen hier umfangreiche Baumaßnahmen, die eine barrierefreie Gastronomiefläche sicherstellen sollen.

Das Café wird daher am Samstag, 22. Oktober zum letzten Mal regulär öffnen und danach den Betrieb am Marktplatz einstellen. Es sei allerdings angedacht, während des Karlsruher Christkindlesmarktes unter den Arkaden vor dem Gebäude einen Glühweinausschank anzubieten. Die Mitarbeitenden werden an weiteren Böckeler-Standorten weiterbeschäftigt.