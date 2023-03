Wer fliegt am besten? Papierflieger-Wettbewerb in Karlsruhe

Auf die Plätze, falten – und flieg! In Karlsruhe haben etwa 60 Papierfliegerfans um die Wette gefaltet und ihre Flugobjekte in einen Wettbewerb geschickt.

Auf die Plätze, falten – und flieg! In Karlsruhe haben etwa 60 Papierfliegerfans um die Wette gefaltet und ihre Flugobjekte in einen Wettbewerb geschickt. Beim Weitfliegen schafften die besten Flieger am Samstag mehr als zwölf Meter.

Wie eine Sprecherin nach dem Papierfliegerwettbewerb der Badischen Landesbibliothek sagte, war der Veranstaltungsraum allerdings zu klein: Ohne begrenzende Wand hätten es die kleinen Faltflieger noch weiter geschafft. Bei verschiedenen nicht offiziellen Wettbewerben kamen die besten Flieger weltweit knapp 70 oder gar fast 90 Meter weit, wie das Guinness-Buch der Rekorde im Dezember 2022 festhielt.

Beim Dauerfliegen in Karlsruhe blieb das beste Papierflugzeug 3,66 Sekunden in der Luft. Beim Zielfliegen landete ein Fluggefährt nur zwei Zentimeter vom Ziel entfernt. Preise waren Modellbausätze – von Flugzeugen, versteht sich.

Die Flieger waren in einem Saal der Badischen Landesbibliothek aus einem dort zur Verfügung gestellten DIN-A4-Bogen gefaltet worden. Dann konnten die Bastler ihr Werk entweder in allen oder nur in einzelnen der drei Disziplinen auf die Reise schicken. Drei Versuche pro Disziplin waren erlaubt, gewertet wurde der beste.

Der Wettbewerb war von der Landesbibliothek im Rahmen der Ausstellung „Faszination Fliegen – Die Anfänge der Luftfahrt“ veranstaltet worden. Mitmachen konnte jeder.