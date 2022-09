Betrunkenes Paar versucht in eine Wohnung in der Karlsruher Weststadt einzubrechen

Vermeintliche Einbrecher hatten am Montagabend in der Weststadt versucht in eine Wohnung zu gelangen. Allerdings wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört.

Ein Paar hatte am späten Montagabend vermutlich versucht in eine Wohnung in der Karlsruher Weststadt einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte das Duo zunächst die Wohnungstür in der Gartenstraße einzutreten. Als das aber misslang, versuchten die Tür mit einer Plastikkarte zu öffnen.

Als ein Zeuge den Vorfall bemerkt, flüchtet das Duo zu Fuß. Die Polizei konnte das Paar schließlich am Karlstor auffinden. Ein Alkoholtest ergab, dass der 30-Jährige einen Wert von 2,8 Promille aufwies. Die 37-Jährige war mit 2,6 Promille alkoholisiert.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt führt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.