Fünfstelliger Diebstahlschaden: Langfinger schlagen im Karlsruher Stadtgebiet zu

Zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntag ist es in der Karlsruher Weststadt, Waldstadt und Oststadt zu drei Einbrüchen gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu mehreren Einbrüchen ist es am vergangenen Wochenende im Karlsruher Stadtgebiet gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein fünfstelliger Diebstahlschaden.

Unbekannte drangen zunächst zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in eine Schreinerei in der Boschstraße ein. Sie gelangten über ein Fenster in das Firmengebäude und stahlen Werkzeug im Wert von knapp 2.540 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich von Freitag auf Samstag im Stadtteil Waldstadt. Die Täter entwendeten zwischen 19.30 und 8.30 Uhr ein verschlossenes E-Bike, einen Fahrradanhänger sowie einen Druckluftkompressor aus einer Tiefgarage im Rutschgraben. Der entstandene Diebstahlschaden werde auf etwa 7.000 Euro geschätzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Weitere Einbrüche in Karlsruhe-Waldstadt und -Oststadt

Langfinger hatten es außerdem auf einen Bürokomplex in der Haid-und-Neu-Straße abgesehen. Sie drangen zwischen Samstag 21.30 und Sonntag 15.30 Uhr, vermutlich über ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes ein. Sie entwendeten stahlen mehrere Notebooks, eine Spiegelreflexkamera mit den dazugehörigen Objektiven und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Karlsruhe-West oder Waldstadt in Verbindung zu setzen.