Der zwei Monate andauernde Protest von Anwohnern an der Hildapromenade in der Karlsruher Weststadt hat sein Ziel erreicht. Die erste umzäunte Hundewiese in der Stadt wird im März abgebaut. So haben es die Stadträte im zuständigen Ausschuss für öffentliche Einrichtungen entschieden. Wie aus Kreisen der anwesenden Stadträte zu hören ist, fiel die Entscheidung denkbar knapp aus. Die Anwohner beklagten sich insbesondere über das Hundegebell.

Das auf zwei Jahre angelegte Pilotprojekt soll jedoch weitergeführt werden. Nur eben an einem anderen Standort. Das Gartenbauamt muss in den kommenden Wochen aus den 18 ausgewiesenen Hundeauslaufflächen und einer zusätzlichen Fläche geeignete Wiesen auswählen.

Bei der nächsten Ausschusssitzung am 11. März treffen dann voraussichtlich die Stadträte die finale Entscheidung über den neuen Standort für den Hundegarten.

Ersten Favorit für den neuen Standort gibt es schon

Als heißer Favorit werden die Wiesen zwischen der Südtangente und der Landesstraße 605 gehandelt, sagt ein Ausschussmitglied. Die Hundebesitzer in der Weststadt dürfte die Entscheidung wohl kaum freuen. Denn vermutlich wird der neue Hundegarten nicht mehr in der Weststadt liegen. Sie müssen also höchstwahrscheinlich ab Ende März einen längeren Weg auf sich nehmen.

Antje Abel von der Anwohner-Initiative gegen den Hundegarten an der Hildapromenade hingegen fällt mit der Entscheidung ein Stein vom Herzen. Sie hofft, dass das Gartenbauamt den Zaun auch Mitte März abbaut und sich das Hundegebell zukünftig in Grenzen hält.