Erstes legale Wochenende

Wie mit und ohne Joint in Karlsruhe das Cannabis-Gesetz diskutiert wird

Sitzen die Cannabis-Raucher in Karlsruhe am Wochenende nach der Legalisierung an jeder Ecke? Was sagen Restaurantbetreiber, Konsumenten und Nicht-Kiffer? Wir haben uns umgehört.