Wohnraum ist knapp und teuer. Was will die Politik tun, um für Entspannung zu sorgen? Die vier Karlsruher Bundestagsabgeordneten beziehen Stellung.

Eine Wohnung kaufen oder gar ein Einfamilienhaus beziehen: Viele haben diesen Traum, der aber oft platzt. Gerade in Städten ist Wohnraum knapp und teuer, Bauplätze sind selten auf dem Markt oder kaum bezahlbar. Und mancher staunt, welche Preise für Mietwohnungen aufgerufen werden. Drei Zimmer, Küche, Bad, Balkon: Das wird teuer.

Eine Problematik, bei der auch die Politik am Zug ist. Die BNN haben die vier Karlsruher Bundestagsabgeordneten gefragt: Was möchten Sie politisch tun, damit das Wohnen – egal ob auf Basis von Kauf oder Miete – für die Menschen auch in den nächsten Jahren in Großstädten wie Karlsruhe erschwinglich bleibt?

Und: Wird der Traum vom eigenen Häuschen in solchen Gebieten absehbar für die meisten Menschen platzen müssen?

Parsa Marvi (SPD):

Einer unserer Schwerpunkte liegt im Mietwohnungsbau. Hier sind wir dabei, die Kapazitäten massiv zu erhöhen.

Fachkräftemangel, Preissteigerungen und Lieferkettenprobleme in Folge des Ukraine-Krieges stellen uns zwar vor unerwartete Herausforderungen. Dennoch setzen wir alles daran, uns der ursprünglichen Zielmarke von 400.000 neuen Wohnungen – davon 100.000 Sozialwohnungen – pro Jahr soweit wie möglich anzunähern.

Dafür hat Bundesbauministerin Geywitz das Bündnis bezahlbarer Wohnraum ins Leben gerufen. Zentrale Maßnahmen sind unter anderem 14,5 Milliarden Euro bis 2026 für den sozialen Wohnungsbau, die Beschleunigung von Planungsprozessen und eine Ausweitung von seriellem Bauen.

Wir achten dabei auf die richtige Balance zwischen Bezahlbarkeit und Energieeffizienz. Zudem werden wir die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einführen, damit schnell sozialer Wohnraum entsteht, der dauerhaft günstig bleibt.

Begleitend wollen wir den Nachfragedruck in Ballungsräumen verringern, indem wir das Wohnen außerhalb der Stadt attraktiver machen – durch mehr ÖPNV, mehr Homeoffice und eine starke digitale Infrastruktur. Das ist auch für Karlsruhe, wo das Potenzial neuer bebauter Flächen durch den Flächennutzungsplan stark begrenzt ist, ein wichtiger Faktor.

Zoe Mayer (Grüne):

Die Knappheit an erschwinglichem Wohnraum hat in vielen Teilen des Landes alarmierende Ausmaße erreicht. Die steigenden Mieten und Nebenkosten belasten vor allem Menschen mit geringem Einkommen immer stärker.

Karlsruhe ist vor allem auch eine Mieter und Mieterinnen-Stadt – rund zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger wohnen zur Miete. Deshalb braucht es jetzt eine schnelle Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Neuausrichtung des Mietrechts. Allen voran wollen wir die Mietpreisbremse bis 2029 verlängern und verschärfen, indem wir unter anderem einen qualifizierten Mietspiegel einführen, der einen deutlich längeren Zeitraum als bisher berücksichtigt.

Da wir derzeit eine steigende Zahl an Indexmietverträgen beobachten, mit denen Instrumente zum Mieterinnen- und Mieterschutz umgangen werden sollen, schlagen wir Grünen zusätzlich eine Deckelung bestehender und eine Beschränkung neuer Indexmietverträgen vor.

Klar ist auch: Um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen, muss neuer Wohnraum geschaffen werden – mit Fokus auf soziale und klimaneutrale Bauvorhaben. Wer vom Eigenheim träumt und dabei Klima und nachhaltige Ressourcen im Sinn hat, erfährt dafür unsere Unterstützung – etwa durch das Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau”, welches zum 1. März 2023 startete.

Michael Theurer (FDP):

Für viele Menschen ist Wohnen die soziale Frage unserer Zeit. Bauen ist in Deutschland zu teuer. Damit Bauen und damit auch Wohnen erschwinglich bleibt, brauchen wir vor allem eins: Einen Bau-Booster, ein Sofortprogramm, der das Bauen erleichtert und vergünstigt.

Die Ampelkoalition hat sich einem ambitionierten Ziel verschrieben: Um das Angebot der Nachfrage anzupassen, wollen wir 400.000 Wohnungen pro Jahr neu bauen – eine Mammutaufgabe. Um das Ziel zu schaffen, muss 2023 das Jahr der Planungs- und Baubeschleunigung werden, die Kosten müssen runter.

Erste Erfolge haben wir bereits mit der Anhebung der Abschreibungsmöglichkeiten für Wohnungsbauinvestitionen gemacht. Als FDP fordern wir außerdem ein Baukostenmoratorium, die Aktivierung von Bauland und die Einführung von digitalen Bauanträgen. Dem Fachkräftemangel, auch auf dem Bau, wollen wir noch in diesem Jahr mit einer Reform des Einwanderungsgesetzes entgegensteuern.

Als Regierung nehmen wir unsere Verantwortung wahr, dass Wohnen für die Menschen in Deutschland bezahlbar bleibt. Im vergangenen Jahr haben wir daher die größte Wohngeldreform auf den Weg gebracht, die es jemals gegeben hat – 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau wurden zur Verfügung gestellt. Die Länder sind nun gefragt, diese Mittel zu verbauen.

Marc Bernhard (AfD):

Wohnen muss auch bei uns bezahlbar bleiben. Die Regierung aber lässt die Mieten explodieren. Den heutigen Neubaustandard „Effizienzhaus (EH) 55“ können sich 80 Prozent der Menschen nicht leisten. Ab 2025 gilt „EH40“. Damit steigt die Kaltmiete auf 20 Euro pro Quadratmeter. Für Normalverdiener unbezahlbar. Deshalb müssen teure Bauauflagen fallen.

Auch Nebenkosten müssen bezahlbar sein. Deshalb fordern wir die Abschaffung der CO 2 -Steuer und die Senkung aller Energiesteuern. Erneuerbare Energien machen Strom teuer, ein bewährter Energiemix bezahlbar. Deshalb brauchen wir weiterhin unsere Kohle- und Kernkraftwerke – die saubersten und sichersten der Welt.

Deutschland ist in zehn Jahren migrationsbedingt von 80 auf 84 Millionen Menschen angewachsen, ohne dass darauf geachtet wurde, gleichzeitig genügend Wohnungen zu bauen. Deshalb muss Migration gesteuert werden, damit keiner auf der Strecke bleibt.

Deutschland ist mit 45 Prozent Wohneigentumsquote Schlusslicht in der EU. Mit unserem Gesetzentwurf „Vom Land der Mieter zum Land der Eigentümer“ wollen wir das ändern und beispielsweise den ineffektiven Deutschen Dämmwahn und die dazugehörigen Gesetze beenden. Mit der Streichung der Grundsteuer sowie der Grunderwerbsteuer für die ersten eigenen vier Wände wollen wir junge Familien beim Immobilienerwerb auch im Raum Karlsruhe unterstützen.