Doktor der Ingenieurwissenschaften

Karlsruher Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer: Promotion trotz Mandats

Als Zoe Mayer vor zwei Jahren in den Bundestag gewählt wurde, saß sie an ihrer Doktorarbeit. An Wochenenden und in den Ferien schrieb sie die Dissertation fertig. Nun darf sie sich „Dr.-Ing.“ nennen.