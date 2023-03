Zum Frühlingsbeginn lockt es viele Karlsruher Hobbygärtner in die Märkte

Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Spätestens jetzt haben auch in Karlsruhe Gartenmärkte Hochsaison, damit der Garten bald in schönsten Farben erstrahlt.

Krokusse, Schneeglöckchen und Hornveilchen zählen zu den ersten zarten Frühlingsboten im Lande. Kaum strahlt die Sonne etwas länger, schon beginnt es im Garten, entlang der Alb und in den Grünflächen an allen Ecken zu sprießen.

Die weißen Glockenblüten der Schneeglöckchen wachsen bereits im Februar und beginnen zu blühen, gefolgt von den gelben oder lilafarbenen Krokussen, welche oft ganze Wiesenabschnitte überziehen. Frühblüher können einem Kälteeinbruch trotzen, haben widerstandsfähige Blätter und überstehen sogar Frost.

Manche Blumen sind essbar

Doch nicht nur die Farbenpracht erfreut das Gemüt, es gibt sogar essbare Frühblüher, zum Beispiel Gänseblümchen, Duftveilchen oder Hornveilchen. Ihre Blüten sind zum Verzehr geeignet, allerdings nur, wenn die Pflanze eindeutig erkannt wurde. An der fantastischen Farbenpracht kann sich jedoch jeder uneingeschränkt erfreuen.

„Die Kunden kaufen momentan wirklich querbeet, am liebsten die leuchtenden Farben: Organe, Rot, Gelb, dunkles Blau“, erläutert Andrea Wolf von Floralive. Seit gut einer Woche hat die Erlebnisgärtnerei in der Rastatter Straße wieder geöffnet und in wunderschönen Farben prangen am Eingang die Primeln neben Stiefmütterchen sowie Schachbrettblumen.

„Alles mit Zwiebeln ist jetzt gefragt, also Narzissen, Hyazinthen oder Tulpen, die sind auch alle winterhart und blühen jedes Jahr wieder“, meint die Fachfrau.

Tipps gibt es bei Floralive immer gleich dazu: Tulpen brauchen beispielsweise ebenso wie die anderen Zwiebelgewächse wenig Wasser, sonst wachsen sie zu schnell. Auch die arrangierten Schalen und Körbe finden guten Absatz. „Heute morgen stand hier noch alles voll“, freut sich Wolf.

Bei Karlsruher Hobbygärtner sind Klassiker gefragt

Bei Dehner werden momentan Klassiker wie Tulpen, Narzissen, Primeln und Hyazinthen in verschiedenen Farben gekauft, aber auch die Netz-Iris mit ihren zarten, blauen Blüten sei sehr beliebt, berichtet Expertin Nadine Weckardt von Dehner.

Es gebe neben den klassischen Frühlingsblühern weitere Blumen, die bereits ab März oder April nach draußen dürften, darunter Ranunkeln, Vergissmeinnicht und Veilchen. Hier sollte man aber auf eine nächtliche Abdeckung mit Gartenvlies achten, um die zarten Blüten zu schützen, rät sie.

Frostempfindliche Pflanzen sollten nicht zu früh nach draußen gestellt. Anastasija Gorbunova, Mauk Gartenwelt

Bei Mauk Gartenwelt in Grötzingen kommen besonders die Hornveilchen aus dem eigenem Anbau in Karlsruhe gut an. Daneben stehen Weidenkätzchen, Forsythie, Zwiebelgewächse wie die Schachbrettblume, Traubenhyazinthen und Krokusse, aber natürlich auch Primeln hoch im Kurs, weiß Anastasija Gorbunova, Fachverkäuferin für Beet- und Balkonpflanzen bei Mauk.

Im Garten wartet jetzt viel Arbeit

Sie hat ebenfalls einen Expertenrat: „Frostempfindliche Pflanzen sollten nicht zu früh nach draußen gestellt oder eingepflanzt werden, da es bis zu den Eisheiligen Mitte Mai noch zu Frost kommen kann. Wärmeliebende Sämereien, zum Beispiel Tomaten, Paprika oder Chilis, unbedingt in der Wohnung vorziehen.“

Überkreuzte, nach innen wachsende Äste in Bäumen, Hecken und Sträuchern sollten im Februar ausgeschnitten und gestützt werden. Ab dem 1. März sei dies laut Bundesnaturschutzgesetz untersagt, da sonst die Vögel beim Brüten gestört würden.

Im Garten wartet jetzt auf Hobbygärtner jede Menge Arbeit: Der Boden sollte gelockert und die Beete für die Aussaat vorbereitet werden. Bei Mauk wird angeboten, den ph-Wert der Böden zu bestimmen. Dafür können Erdproben gebracht werden, die dann vor Ort von Experten analysiert werden.