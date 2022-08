Zwei Rollerfahrer bei Kollision in Karlsruhe-Grötzingen leicht verletzt

In Karlsruhe-Grötzingen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Pkw gekommen. Der Fahrer und Beifahrer des Rollers wurden dabei leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag im Bereich der Eisenbahnstraße in Karlsruhe-Grötzingen gekommen. Zwei Personen auf dem beteiligten Roller wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt. Sie stießen beim Abbiegevorgang von einem Feldweg in die Straße mit einem Pkw zusammen.

Gegen 16 Uhr übersahen die jungen Männer im Alter von 17 und 18 Jahren offenbar das auf der Eisenbahnstraße fahrende Fahrzeug eines 42-Jährigen. Die Rollerfahrer wurden von dem Pkw erfasst und abgewiesen. Sie mussten durch einen Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Nach der Untersuchung konnten sie diese jedoch wieder verlassen.

Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf circa 10.000 Euro, der am Roller auf circa 1.000 Euro geschätzt.