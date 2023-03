Zweifel an den Zahlen

Landratsamts-Neubau in Karlsruhe: Rathauschefs aus der Region üben Kritik und fordern mehr Transparenz

Die Rathauschefs aus Ettlingen, Bruchsal, Bretten, Stutensee und Forst wenden sich in an die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags. Sie fordern mehr Demokratieverständnis in der Diskussion um den Hochhaus-Neubau des Landratsamtes.