Der Weihnachtsmarkt fällt aus. Dennoch soll in Karlsruhe in einer Mini-Budenstadt Kunsthandwerk sowie Essen und Trinken angeboten werden. Möglicherweise dreht sich auf dem Marktplatz im Advent sogar ein Riesenrad.

Nach der Absage des Christkindlesmarktes setzt Karlsruhe im Advent auf eine dezentrale Mini-Budenstadt: In den Wochen vor Weihnachten sollen auf verschiedenen Plätzen jeweils bis zu sechs Stände platziert werden, berichtet die Vorsitzende des Karlsruher Schaustellerverbands, Susanne Filder.

Sie spricht von einem Notprogramm. Denkbar sei, dass sich dann auf dem Marktplatz sogar ein Riesenrad dreht - wenn dies die Landesverordnung zulässt. Zuletzt mussten wegen der Vorgaben aus Stuttgart Kinderkarusselle in der City abgebaut werden. „Wir werden sehen, was im Advent möglich ist“, so Filder.