Die Karlsruher Feuerwehr war am Montagabend ziemlich gefordert. Sie musste gleich zu mehreren aufeinanderfolgenden Einsätzen ausrücken.

Am frühen Montagabend wurde die Feuerwehr Karlsruhe im Stadtgebiet zu mehreren aufeinanderfolgenden Einsätzen alarmiert.

Wie die zuständige Branddirektion mitteilt, ging es für den Löschzug der Hauptwache zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Aue um 19.44 Uhr zu einem Zimmerbrand. Auslöser war dort ein beginnender Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Parallel hierzu wurde die Westwache zu einem Unfall auf die Südtangente mit Beteiligung eines Tanklastzuges gerufen. Zusätzlich rückte die Abteilung Neureut zu einem Rauchmelde-Alarm aus.

Direkt nach dem Einsatz im Ortsteil Aue wurde der Löschzug der Hauptwache zu einer unklaren Rauchentwicklung in oder an einem Gebäude im Ortsteil Wolfartsweier gerufen. Dort brannte Baumaterial auf einer Baustelle, das drohte auf einen Kleinbus überzugreifen. Außerdem, so die Feuerwehr, explodierten bei dem Brand mehrere leere Spraydosen, die zu explosionsartigen Geräuschen führten.

Von Wolfartsweier ging es für den Löschzug der Hauptwache zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Durlach zu einem Gartenhüttenbrand in den Ortsteil Durlach. Dort brannte ein Geräteunterstand in einem Kleingarten.

Keine Verletzten bei Brand in Rüppurrer Hochhaus

Doch dem nicht genug. In der Nacht zum Dienstag brannte es im Erdgeschoss eines Hochhauses in Rüppurr. Durch den Brand waren die darüberliegenden Wohnungen zum Teil verraucht.

Der Brand im Hochhaus „Am Rüppurrer Schloss“ wurde durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht. Weitere Trupps durchsuchten das Brandobjekt. Die Einsatzkräfte kontrollierten und lüfteten alle verrauchten Wohnungen.

Alle Brände konnten, so teilt es die Karlsruher Branddirektion mit, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Menschen wurden nicht verletzt.