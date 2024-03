Die ersten Verkaufsautomaten für Lebensmittel wurden schon im 19. Jahrhundert in den USA eingeführt. Mittlerweile gibt es fast in jedem Dorf einen Lebensmittelautomaten.

Auch die Metzgerei Laux in Wöschbach hat sich 2019 ein Automat namens „Laux’omat“ zugelegt. „Hauptsächlich haben wir uns für den Lebensmittelautomaten entschieden, weil wir nicht mit den Öffnungszeiten der größeren Betriebe konkurrieren können“, sagt Geschäftsführer Simon Laux. „So können unsere Kunden auch spontan abends noch unsere Ware kaufen.“

Vandalismus ist ein Problem

Die RegioBox in Söllingen bietet vielerlei Fleischwaren von der Metzgerei Knopf an. Getränke, Wildfrikadellen, Maultaschen, Leberwurstdosen und Rotweinsalami kann man an der Hauptstraße einkaufen. „Wir haben uns jedoch extra für die bargeldlose Zahlungsart entschieden“, sagt Laux. Schon viele Lebensmittelautomaten seien aufgebrochen und das Geld gestohlen worden.

Das Gut Werrabronn in Weingarten bietet ebenfalls rund um die Uhr frische und regionale Produkte an. So werden unter anderem Apfelsaft, Eier und halbjährlich Suppenhühner vom eigenen Hof verkauft. Doch auch Blütenhonig, Frischmilch und Sauerkraut wird von Bauernhöfen aus Baden-Württemberg angeboten. „Kurze Transportwege schonen die Umwelt und ermöglichen eine besondere Frische“, schreibt der Familienbetrieb auf seiner Website.

„Wir produzieren jede Woche frisch, doch viel Ware müssen wir in unserem Laux’omat nicht tauschen“, sagt Simon Laux. Das liege daran, dass die Nachfrage ziemlich hoch sei. „Im Sommer und sonntags ist unser Automat besonders beliebt. Doch auch im Winter wird das Angebot gut angenommen.“ Im Sommer das Angebot an Steaks und Bratwürsten besonders hoch.

Kunden wollen auf Beratung nicht verzichten

Ein Vorteil der Lebensmittelautomaten sei, dass man nicht in einer langen Schlange warten muss, so Laux. Die Abwicklung an den Automaten laufe sehr schnell ab.

„Mir wurde schon oft von Kunden erzählt, dass sie lieber bei unserem Laux’omat einkaufen, weil es einfach zügiger geht.“ Zwar seien die Automaten eine coole Sache, doch mit einer Metzgerei könne man sie nicht vergleichen, betont er. Dies liege daran, dass den Kunden weiterhin die Beratung durch das Fachpersonal wichtig ist.

Man habe weder eine große Auswahl wie in der Metzgerei, noch eine Beratung und auch keinen persönlichen Kontakt, so Laux. Als zweite Anlaufstelle und Zusatzangebot seien die Automaten sinnvoll, doch sie ersetzten momentan noch kein Ladengeschäft.