Das Geschäft funktioniert ganz ohne Personal. Für Zeutern ist jetzt eine Filiale geplant. Doch zuletzt gab es auch einige Probleme in Tante-M-Läden.

Jetzt wird es konkret: Der kleine Ubstadt-Weiherer Ortsteil Zeutern bekommt eine eigene Nahversorgung. Schon in wenigen Wochen soll ein sogenannter Tante-M-Laden eröffnet werden. Das meldet das Rathaus.

Bei Tante-M handelt es sich um eine Art Mini-Supermarkt, ganz ohne Personal. Alles läuft mit Selbstbedienung, sogar an der Kasse. Auch in Menzingen gibt es solch einen Markt bereits. Derselbe Betreiber, Jörn Lauber, steht jetzt für Zeutern in den Startlöchern.

„Um das Projekt realisieren zu können, hat die Gemeinde vor wenigen Monaten das Gebäude der ehemaligen Volksbank erworben“, teilt die Ubstadt-Weiherer Verwaltung mit.

Im linken Teil des Gebäudes werde nach dem Umbau der Selbstbedienungsmarkt Tante M einziehen, während im rechten Teil weiterhin beabsichtigt sei, einen Bankautomaten zu betreiben. Die Umbaumaßnahmen für den Tante-M-Laden können jetzt beginnen, nachdem die Baugenehmigung vorliegt.

Tante M in Zeutern hat große Auswahl an Produkten

„Schon bald kann dann täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr eingekauft werden“, wirbt man im Rathaus. Tante M-Läden funktionieren gänzlich ohne aktives Verkaufspersonal, Waren erfasst und bezahlt wird an der Selbstbedienungskasse mit allen gängigen Zahlungsmitteln. Das Sortiment von Tante M bestehe aus einer „großzügigen Auswahl an Marken- aber auch Regionalprodukten“.

Konzept von Tante M gewöhnungsbedürftig

Langfristig sei aber auch die Ansiedlung eines Supermarkts geplant. Das Konzept von Tante M ist besonders für kleine Orte gedacht, wo die großen Händler keine lohnenswerten Geschäfte sehen. Die Läden werden durchaus von den Kunden angenommen, auch wenn es für viele gewöhnungsbedürftig ist. Das zeigen die Erfahrungen im nahen Menzingen.

Allerdings: Das Geschäft dort hatte zuletzt enorme Probleme mit Vandalismus. So haben Unbekannte beispielsweise mehrfach die Kasse mit Flüssigkeit übergossen und so unbrauchbar gemacht. Auch der Bildschirm der Kasse wurde beschädigt. Lauber kämpfte vor allem in der Anfangszeit mit diesen Problemen. Mittlerweile hat er technisch aufgerüstet und bessere Überwachungskameras installiert.