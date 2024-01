Das Baby darf im Karlsruher Norden auch Jesus heißen

Ist das Baby auf der Welt, gehört zu den ersten Fragen: Wie soll es denn heißen? Wir haben nachgefragt, welche Namen die Eltern in der Region 2023 oft vergeben haben und welche Regeln es für die Wahl gibt.

Welche Namen haben Eltern aus der Region ihren Kindern im Jahr 2023 am häufigsten gegeben?

Melanie Meier, die Pressesprecherin der Christlichen Vidia-Kliniken Karlsruhe, nennt Samuel und Marie auf Platz eins. Bei den männlichen Namen seien außerdem Ben, David, Emil und Felix beliebt gewesen. Weibliche Neugeborene hätten neben Marie oft die Namen Charlotte, Ella, Lia und Anna bekommen. In den Standesämtern der Kommunen nördlich von Karlsruhe beantragen Eltern selten Namen. Die Kinder werden immer seltener in den jeweiligen Gemeinden geboren, sagt Andrea Balszuweit vom Standesamt der Stadtverwaltung Stutensee. In den Gemeinden gibt es keine Kliniken. Deshalb kommen Eltern normalerweise nur nach Hausgeburten ins Stutenseer Standesamt. Hier habe es 2023 keine Namenshäufungen gegeben. Für Jungen wählten Eltern Aran, Hermann, Johann, Malo, Michael, Nathael und Theodore. Bei den Mädchennamen listet sie Andrea, Iliana und Sike.