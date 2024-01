Emma und Leon sind 2023 die beliebtesten Babynamen in Karlsruhe

Leon ist nach einem Jahr Pause wieder Spitzenreiter bei den Babynamen für Jungen. Emma bleibt bei den Mädchen auf Rang eins. Es sind aber auch neue Namen in den Top Ten zu finden.

Leon hat wieder die Nase vorn. Bereits im Jahr 2021 war er beliebtester Jungen-Vorname in Karlsruhe. 2022 wurde er von Noah auf den zweiten Platz verdrängt. Nun liegt Leon mit einer Stimme Vorsprung vor Noah wieder auf dem ersten Platz.

Laut Standesamt Karlsruhe wurde der Name Leon 2023 insgesamt 33 Mal vergeben und der Name Noah 32 Mal. Auf Platz drei landet bei den Jungen der Name Emil, der 31 Mal vergeben wurde und im vergangenen Jahr noch auf Platz neun war.

Leo, der 2022 noch auf dem dritten Platz war, rutscht ganz aus den Top Ten raus und ist nur noch auf dem elften Platz.

Bei den Mädchen bleibt der Name Emma wie im vergangenen Jahr Spitzenreiter. 31 kleine Mädchen wurden in Karlsruhe 2023 so genannt. Emilia bleibt unverändert auf dem zweiten Platz, 30 Mädchen bekamen diesen Namen.

Auf Platz drei bei den Mädchen landet der Name Lina, im Jahr zuvor kam er noch auf den siebten Platz. Dieses Jahr wurden 29 Mädchen so genannt. Der zuletzt drittplatzierte Name Mia rutscht damit auf den sechsten Platz

Auf der landesweiten Liste mit den beliebtesten Babynamen sieht es ähnlich aus. Emma und Noah führen das Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld in Baden-Württemberg an.

Auf Emma folgen im Südwesten bei den beliebtesten Mädchennamen Sophia, Emilia, Hannah und Lina. Bei den Jungennamen bilden nach Noah Luca, Matteo, Leon und Louis die Top fünf.

Neue Namen bei den Jungen in Karlsruhe sind Ben, Felix, Matteo und Anton

In den Top Ten finden sich 2023 bei den Jungen kaum Namen, die im Jahr zuvor überhaupt nicht in der Liste auftauchten. Zu ihnen gehören Ben, der sich Platz fünf mit Levi teilt, Felix und Matteo, beide auf Platz sechs, und Anton auf Platz acht.

Bei den Mädchen tauchen unter den ersten zehn mehr neue Namen auf: Lia, die sich mit Ella Platz fünf teilt, Romy, die sich mit Leni Platz sieben teilt, Sophie auf Platz acht, Lilly, die sich mit Luna und Sophia Platz neun teilt, sowie Charlotte und Mira, die sich mit Mila Platz zehn teilen.

Aus den Top Ten verschwunden sind bei den Karlsruher Mädchen die Namen Leonie, Ida, Sofia, Lea und Lena. Bei den Jungen müssen Jakob, Luca und Max das Spitzenfeld räumen.

In Karlsruhe kamen im vergangenen Jahr 4.990 Kinder zur Welt, 2.379 Mädchen und 2.611 Jungen.