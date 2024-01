Der Weingartener Bühnenbauer Megaforce hat mit den Bauern protestiert

Der Bau-Spezialist der Event-Branche Megaforce aus Weingarten hat bei den Protesten der Landwirte in Karlsruhe teilgenommen. Er will sich für die Bauern in der Region einsetzen.

Bei der Kundgebung in Karlsruhe solidarisierten sich Unternehmen aus anderen Bereichen mit den Landwirten, darunter auch der Bau-Spezialist der Event-Branche Megaforce aus Weingarten. Was sind die Hintergründe für das Engagement?

Die Proteste der Bauern gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung und den Abbau von Steuervergünstigungen sorgen schon seit geraumer Zeit für Aufsehen, in Berlin genauso wie in Karlsruhe. Bei der Montagsdemo am 8. Januar fuhren etwa 350 Bauern mit Traktoren und Schildern hupend vom Messplatz in der Oststadt über die B36 zum Messegelände in Rheinstetten.

An dem rund sechs Kilometer langen Zug beteiligten sich laut Polizeiangaben aber nicht nur landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, sondern auch 200 Pkw und 50 Lkw aus anderen Branchen, beispielsweise von Bauunternehmen, Handwerksbetrieben oder Abschleppdiensten. Mit dabei war auch ein 40-Tonnen-Sattelauflieger mit Zugmaschine der Firma Megaforce.

Abteilungsleiter saß selbst am Steuer eines Sattelzugs

Das international tätige, 1992 gegründete Unternehmen für Bühnen- und Veranstaltungstechnik hat seinen Sitz in Weingarten. Die Entscheidung, an den Bauernprotesten teilzunehmen, fiel am Wochenende davor auf Geschäftsführerebene, wie Andreas Kaub, Abteilungsleiter des technischen Büros bei Megaforce, mitteilt.

Wir haben bewusst aus Solidarität zu unseren Bauern aus der Region an dieser Kundgebung teilgenommen. Andreas Kaub

Er selbst saß am Steuer des Sattelzugs. „Wir haben bewusst aus Solidarität zu unseren Bauern aus der Region an dieser Kundgebung teilgenommen“, begründet er die Aktion. Dabei gehe es vor allem darum, „auf die gravierende Schieflage in unserem Land geschlossen, losgelöst von der jeweiligen Branche, aufmerksam zu machen“.

Auch Teile der Ausrüstung wie die Treppe zur Bühne wurden den protestierenden Landwirten von Megaforce zur Verfügung gestellt. Was war der Auslöser für das Engagement, welchen Bezug gibt es zur Landwirtschaft? „Wir sind umzingelt von Bauern und landwirtschaftlichen Betrieben, deshalb gibt es im privaten und geschäftlichen Umfeld viele Kontaktsituationen“, so Kaub. Tatsächlich liegt das Firmengelände am Ortsrand des Weindorfs idyllisch an der Walzbach und unweit von zahlreichen Aussiedlerhöfen.

Weiter betont Kaub: „Wir möchten uns hier nicht vor die Anliegen der Bauern schieben und würden es sehr begrüßen, wenn sie mit den Organisatoren und den regionalen Bauernverbänden sprechen und diesen eine Plattform bieten würden.“ Im Rahmen ihrer Möglichkeiten werde man sich auch in Zukunft mit den Landwirten solidarisch zeigen.