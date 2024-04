Deshalb zieht eine Apotheke von Liedolsheim nach Rußheim um

Anfang März hat die Rußheimer Bavaria-Apotheke in der Huttenheimer Straße neu eröffnet. Damit vollzog Inhaber Markus Längin den ursprünglich bereits für Oktober 2023 geplanten Umzug von Liedolsheim. Seine dortige Rhein-Apotheke in der Hauptstraße schloss er parallel endgültig.

Merklich verzögert hatte das ganze Vorhaben Längins lange vergebliche Suche nach einer Filialleitung. Ohne eine beständig vor Ort anwesende Apothekerin oder einen Apotheker könne eine Apotheke nicht betrieben werden. Gefeiert wird die Eröffnung am 3. Mai mit frischen Waffeln am Vormittag, Kinderschminken von 15 Uhr bis 17 Uhr und einem kleinen Geschenk für jeden Gast.

Personalnöte machten Längin in der als Zweig seiner Graben-Neudorfer Löwen-Apotheke betriebenen Rhein-Apotheke schon 2022 zu schaffen. Im Spätsommer 2023 aber spitzte sich die schwierige Lage wegen der Erkrankung der Filialleiterin zu. Später ging sie in Mutterschutz. Mit Aushilfen und eigenem Einspringen schaffte er es damals, die Apotheke zumindest unregelmäßig mit deutlich reduzierten Öffnungszeiten offenzuhalten.

Der Start in Rußheim war vorerst jedoch nicht möglich. „Ich suchte weiter nach einer Fachkraft für Rußheim und begann schon im Sommer dort bei erheblichen Investitionen zu renovieren und zu modernisieren“, berichtet er. Er ließ die Böden austauschen und eine komplett neue Einrichtung einbauen.

Standort in Liedolsheim war schon immer problematisch

Ein Lichtblick zeigte sich, als der Apotheker Mahmoodi Jawad sich nach einigen Monaten als Aushilfe in Liedolsheim bereiterklärte, die Stelle der Filialleitung zum 1. Januar zu übernehmen. „Ansonsten hätte ich schon damals in Liedolsheim zumachen müssen“, macht Längin deutlich.

Er hatte 2007 in Liedolsheim die Apotheke am Ruhbaum übernommen und war 2008 in Miete in die Hauptstraße umgezogen. Seine Mutter Karin führte bis 2013 die im Familieneigentum befindliche Bavaria-Apotheke in Rußheim, die Längin wegen Personalmangels nicht weiter betreiben konnte. „Problematisch war der Standort in der Liedolsheimer Hauptstraße schon immer“, so Längin.

„Die Apotheke entsprach den Anforderungen eigentlich von Anfang an nicht. Den Betrieb bekam ich 2007 überhaupt nur mit Wohlwollen des Regierungspräsidiums genehmigt.“ Das Hauptproblem sei die nicht barrierefreie Eingangstreppe gewesen. Ein Umbau sei nicht möglich gewesen. Dazu kamen die beengten Räumlichkeiten. Die neue Apotheke ist barrierefrei.

Mahmoodi Jawad kam 2019 von Italien nach Deutschland. „Der Kontakt zur Rheinapotheke ergab sich durch Mitarbeiterinnen“, sagt er. „Kunden waren dort etwas traurig, dass wir schließen. Einige wollten dann nicht so weit fahren. In Rußheim ist alles sehr gut und die Leute sind froh, dass die Apotheke hier wieder offen hat. Aber noch haben das nicht alle mitbekommen.“

Längin ist sich sicher, dass auch noch Unentschlossene aus Liedolsheim mit der Zeit kommen werden. Geschäftlich vorteilhaft sieht er die Lage an der Durchgangsstraße und ebenso das engere Einzugsgebiet mit ganz Dettenheim und Rußheim sowie dem Pendlerverkehr.

Rundum zufrieden sind auch die beiden Pharmazeutisch-Technischen Assistentinnen Nursan Aydogan und Sabine Duran. „Wir sind überglücklich. Die Apotheke ist richtig toll geworden“, erzählt die 39-jährige Linkenheimerin Aydogan, die seit 2008 im Team ist.

Im Zuge des Auslaufens von Längins Mietvertrag wird für das Liedolsheimer Anwesen ein Nachmieter gesucht. Dettenheims Hauptamtsleiter Swen Goldberg sagt, dass die Apothekenschließung im Rathaus ein Thema sei und man dabei unterstützen wolle, soweit es der Gemeinde möglich sei.