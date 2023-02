Die Dettenheimer Bürgermeisterwahl im Live-Ticker

In Dettenheim zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um das Bürgermeisteramt ab. Heute haben die Bürger die Wahl zwischen Amtsinhaberin Ute Göbelbecker und Herausforderer Frank Bolz.

Wer wird Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Dettenheim? Heute fällt die Entscheidung zwischen Amtsinhaberin Ute Göbelbecker (Freie Wähler) und Herausforderer Frank Bolz (CDU), der nach eigener Aussage als unabhängiger Kandidat antritt und von CDU- und SPD-Fraktion unterstützt wird.

Rund 5.500 Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, am Wahlsonntag ihre Stimme abzugeben.

Herausforderer liegt im ersten Wahlgang vor Amtsinhaberin

Im ersten Wahlgang überholte Bolz die amtierende Bürgermeisterin mit 40,6 Prozent. Göbelbecker kam mit 38,1 Prozent auf den zweiten Platz.

Die beiden übrigen Kandidaten, Uwe Pohl und Bernd Oberacker, stellen sich nicht erneut zur Wahl. Pohl hatte 10,5 Prozent, Oberacker 10,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag im ersten Wahlgang bei 62,1 Prozent.

Welcher Kandidat überzeugt am Ende die meisten Wählerinnen und Wähler? Wie ist die Stimmung in den Wahllokalen? Wie reagieren Wählerinnen und Wähler, Kandidierende und Kommunalpolitiker auf das Ergebnis?

All das können Interessierte am Sonntag im BNN-Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl verfolgen. Ab 16 Uhr gibt es dort aktuelle Eindrücke aus Dettenheim und exklusive Inhalte rund um die Wahl sowie nach Wahlende alle Ergebnisse in der Übersicht.

