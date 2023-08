20. Auflage

Die schönsten Impressionen von „Rock am Wald“ in Eggenstein

Rund 4.000 Besucher strömten am Wochenende auf das Festival-Gelände von „Rock am Wald“ in Eggenstein. An zwei Tagen heizten Bands wie „MadHouse“, „Meet Loaf“ und „SAD“ ihrem Publikum mit Classic-Rock und Metal ein.