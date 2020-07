Dominic Körner Autor

Dominic Körner (Jahrgang 1986) ist ein Kind der BNN. Aufgewachsen in Rheinstetten, machte er 2005 sein Abitur. Danach studierte er Geschichte am KIT und war Freier Mitarbeiter bei seinem Heimatverlag. Während der Semesterferien berichtete der begeisterte KSC-Fan für die Sport Bild aus der Bundesliga. 2011 begann Dominic Körner sein Volontariat bei den BNN. Seit 2013 ist er Lokalredakteur - zunächst in Achern, mittlerweile im Murgtal. Lokale Themen sind seine Leidenschaft. Der Vater einer kleinen Tochter liebt den Sport, die Natur und die Ferne. Sein Reisetipp: Namibia.