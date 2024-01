Eggenstein-Leopoldshafen sucht Betreiber für Heizzentrale im Gebiet N5

Das Neubaugebiet N5 entlang des Ostrings in Eggenstein soll ein „grünes Wohngebiet“ werden. Ein Nahwärmenetz soll die Gebäude über eine Heizzentrale effizient mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgen.

Der Amtsleiter vom Bau- und Liegenschaftsamt, Thomas Hoffmann, gibt Einblicke in den aktuellen Stand der Planungen und bewertet das nachhaltige Konzept.

Im Neubaugebiet wird es eine Heizzentrale geben, die mithilfe eines Wärmeerzeugers das Wasser erwärmt und dieses über ein Rohrleitungsnetz – das Nahwärmenetz – zu den Gebäuden bringt. In den Häusern gibt es Übergabestationen, die über einen Wärmetauscher die Wärme auf den hauseigenen Heizkreislauf übertragen. Das abgekühlte Wasser fließt zurück zur Heizzentrale und wird erneut erwärmt.

Hoffmann

Die Zukunft gehört erneuerbaren Energien. Am besten ist es, Energie und Wärme dort zu erzeugen, wo sie gebraucht werden. Nahwärme hat nur kurze Transportwege – nämlich von der Heizzentrale zu den Gebäuden. In der Heizzentrale kann mit unterschiedlichen Technologien Wärme erzeugt werden. Gibt es in Zukunft beispielsweise neue Heiztechniken, kann das bestehende Wärmenetz weiter genutzt werden. Für die Haushalte liegen die Vorteile vor allem darin, dass keine eigene Heiztechnik installiert werden muss. Das spart Investitions- und Wartungskosten. Und auch Platz im Haus, denn die Übergabestation für die Wärme ist nur rund 80 auf 80 Zentimeter groß. Auch im Hof oder im Garten muss kein Gerät aufgestellt werden, wie das beispielsweise bei Wärmepumpen der Fall ist.