Im Generationenpark in Eggenstein-Leopoldshafen geht es wieder los

Neues Gerät und Ausbaupläne: Im Generationenpark in Eggenstein-Leopoldshafen geht es jetzt wieder richtig mit dem Training los.

Jeannette und Brigitte Lange haben Spaß. Mutter und Tochter üben an den Fitnessgeräten im Generationenpark in Eggenstein-Leopoldshafen. Sieben Allwetter-Geräte stehen ihnen zur Verfügung. Vor allem der Rudertrainer hat es ihnen angetan. „Hier kann man wunderbar Arm- und Schultermuskeln trainieren. Das bringt den Kreislauf nach oben“, sagt Brigitte Lange gutgelaunt.

Die 79-Jährige kommt alle paar Wochen beim Spazieren vorbei und nutzt die Möglichkeit, ganz entspannt zu trainieren, wie sie berichtet. Über den Zustand der Fitnessgeräte ist sie voll des Lobes. „Es ist so schön gepflegt. Alles Edelstahl. Da kommt man gerne her“, betont sie.

Ihre Tochter hat derweil den Schultertrainer für sich entdeckt. „Das ist gut für mich. Ich habe eine Kalkschulter. Das hilft mir für die Beweglichkeit“, sagt sie während sie die Kreise bewegt.

Aktiv-Park in Eggenstein-Leopoldshafen gibt es seit 2018

Seit 2018 gibt es den generationsübergreifenden Aktiv-Park in der Doppelgemeinde. Auf Initiative des Seniorenbeirats wurde er ins Leben gerufen. Von Anfang an in das Projekt involviert waren Heidi Tobler und Ursula Rattke, die für die sportlichen Belange beim Seniorenbeirat zuständig sind.

Jeweils montags von 10 bis 11 Uhr bieten sie ein Training und eine Einweisung für die Geräte an, die mit Info-Tafeln zur Anleitung versehen sind. „Die Resonanz war von Anfang an sehr gut. Viele Nordic Walker kommen vorbei und machen hier ihre Abschlussrunde“, sagt Heidi Tobler. Erst seit rund zwei Wochen wird das Training wieder offiziell angeboten.

Mittlerweile gibt es auch ein Sitzrad

Kurz nach Fronleichnam kam ein weiteres Gerät, ein Sitzrad, hinzu. Begonnen hat man 2018 mit vier Geräten, 2020 kamen zwei weitere hinzu und nun vor einigen Wochen das Sitzrad, das knapp 10.000 Euro kostete. „Für 2022 wünscht sich der Seniorenbeirat ein weiteres Fitnessgerät“, sagt Regine Hauck, Referentin des Bürgermeisters in Eggenstein-Leopoldshafen.

Sinn und Zweck ist es ja, dass ältere Menschen ihre Kraft und Vitalität erhalten.

Auch Hauck betont, dass das sportliche Angebot im Bürgerpark von Beginn an gut angenommen wurde. „Sinn und Zweck ist es ja, dass ältere Menschen ihre Kraft und Vitalität erhalten. Wir bieten hier ein kostenfreies und niedrigschwelliges Angebot, das von den Spaziergängern gerne genutzt wird“, so Hauck weiter. Gerade die Sturz- und Verletzungsprophylaxe für Senioren und Seniorinnen sei ein wichtiges Anliegen, fügt sie hinzu.

Neue Aktivität in der Corona-Krise

In den vergangenen Wochen sei Training im Freien mit Maske und unter Einhaltung der Hygiene-Regeln zwar theoretisch möglich gewesen. Aktiv beworben wurde dies von der Gemeinde jedoch nicht. Nun, mit dem neuen Sitzrad kommt neues Leben in das sportive Angebot im Freien.

Die Outdoor-Fitnessgeräte laden zum leichten Bewegungstraining der Arm-, Schulter, Bauch- und Rückenmuskulatur ein. Sie stabilisieren den Rumpf und fördern die Koordination. Neben der Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems werde auch etwas gegen die soziale Isolation der älteren Menschen getan. Mutter und Tochter Lange sind derweil schon beim nächsten Gerät.

Beim Beintrainer schwingen die beiden die Beine elastisch durch. Beweglichkeit und Koordination soll hier laut Info-Tafel trainiert werden. Empfohlene Dauer: fünf bis zehn Minuten. „Das hält jung“, ruft die 79-jährige Badenerin, die noch mit über 60 Jahren Leichtathletik betrieben hat, wie sie berichtet. Man glaubt es ihr.