Nach einem gefährlichen Überholmanöver in Eggenstein-Leopoldshafen sucht die Polizei nach Zeugen. Eine Fahrerin musste in einen Graben ausweichen.

Gerade noch rechtzeitig ausweichen konnte am Dienstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin, als ihr auf der L559 im Bereich des Forschungszentrums in Eggenstein-Leopoldshafen ein Auto entgegenkam. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 44-Jährige mit ihrem Volvo gegen 5.40 Uhr auf der L559 in Richtung Leopoldshafen

Kurz vor dem KIT überholte im Gegenverkehr ein Kleinwagen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte die Autofahrerin nach rechts in den Graben.

Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt. An ihrem Auto entstand jedoch ein Totalschaden.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem gesuchten Auto soll es sich um einen Kleinwagen mit Karlsruher Kennzeichen handeln. Die Polizei bitten nun Zeugen, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.