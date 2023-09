Fachkräftemangel

Kitas in Eggenstein-Leopoldshafen reduzieren Betreuungszeiten

Dauerhaft unbesetzte Stellen, Kündigungen und Schwangerschaften: Die Zahl an vakanten Stellen in den Kitas Märchenwald und Schatzkiste in Eggenstein-Leopoldshafen ist hoch. Die Ganztagsbetreuung endet deshalb ab Mitte Oktober bereits um 16 Uhr.