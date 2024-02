Neue Räume in alter Bank

Nach Verzögerungen: Kita Rheinpiraten eröffnet zwei neue Krippengruppen im Februar

Der Bedarf an Krippenplätzen in Eggenstein-Leopoldshafen ist groß. Mit der Eröffnung zweier neuer Krippengruppen breitet sich die Kindertagesstätte Rheinpiraten in Eggenstein-Leopoldshafen räumlich aus.