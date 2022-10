Sanierung der Feuerwehrhäuser in Eggenstein-Leopoldshafen kostet zwei Millionen Euro

Mächtig Arbeit hat die Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen in die am Dienstagabend im Gemeinderat abgestimmte Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung investiert. Bürgermeister Bernd Stober (Freie Wähler) sprach von einem großen Werk, das keineswegs nur Gerätschaften und Investitionen umfasse.

„Die Feuerwehr analysiert ausführlich ihre Konzeption sowie ihr Vorgehen bei Ausbildung und bei Einsätzen“, betonte er. Die Fortschreibung sei eine Überarbeitung des bisherigen Bedarfsplanung und beziehe aktuelle Bedürfnisse und Gegebenheiten ein.

„Wir sehen eine konsequente Weiterentwicklung der Feuerwehr und was sie dafür an Ausrüstung braucht. Die Fortschreibung ist für die Verantwortlichen in der Feuerwehr und der Verwaltung eine hervorragende Grundlage für die nächsten Jahre.“

Fördermittel können beantragt werden

Zuletzt hatte das Gremium den Feuerwehrbedarfsplan 2017 beschlossen. Gemeinhin soll der Bedarfsplan alle fünf Jahre fortgeschrieben werden.

Die Anhörung des Feuerwehrauschusses erfolgte bereits im Juli 2022. Im Jahr 2017 gelistete Fahrzeuge sind entweder schon da oder noch als kommende Neubeschaffung aufgeführt.

Enthalten sind in der Fortschreibung notwendige Ersatzbeschaffungen in den kommenden Jahren im Umfang von 1,3 Millionen Euro. Zum Teil wurden sie aus dem bisherigen Plan übertragen. Hingewiesen wurde darauf, dass für einzelne Fahrzeuge Fördermittel beantragt werden können. Außerdem könne man durch den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen Erlöse erzielen.

Mindestnutzzeit ist teilweise überschritten

Grundsätzliches Anliegen ist, die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu erhalten und an sich verändernde Einsatzlagen anzupassen.

Über Neuanschaffungen beschließt dann jeweils der Gemeinderat. Bei einem nicht unerheblichen Teil der vorhandenen Fahrzeuge ist die Mindestnutzzeit teils auch deutlich überschritten.

Daraus ergeben sich Einschränkungen bei der Funktionalität und Einsatzfähigkeit sowie ein immenser Aufwand für Wartungen und Reparaturen. Zunehmend schwieriger werde auch die Beschaffung von Ersatzteilen, hieß es.

Dank für vielfältige Einsätze

Die Feuerwehr befasste sich seit 2021 mit der Überarbeitung. Dabei fixierte sie auch den aktuellen Stand. So nahm sie auch die schon länger laufende Sanierung der beiden Feuerwehrhäuser in Leopoldshafen und Eggenstein ins Visier. 2017 war das in der Folge vom Gemeinderat beschlossene umfangreiche Projekt im Umfang von rund zwei Millionen Euro noch nicht absehbar.

Wie weit die Arbeiten fortgeschritten sind, lässt sich am Anbau an das Eggensteiner Feuerwehrgerätehaus erkennen. Gesamtkommandant Dominik Wolf geht davon aus, dass der Anbau spätestens im Frühjahr 2023 fertig sein müsste.

Mit Dank für die Arbeit der Feuerwehr sparte der Gemeinderat nicht. Bürgermeister Stober brachte das deutlich zum Ausdruck. Er erinnerte an die vielfältigen Einsätze der Wehr und an die großen Flächenbrände in diesem Jahr.