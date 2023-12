Bisher hat der Turnabteilung der Turngemeinde Eggenstein (TGE) immer etwas gefehlt: Für Kinder, die die Gruppe der ganz Kleinen hinter sich gelassen haben, ging es erst einmal nicht mehr weiter. Ein Angebot für Kinder ab acht Jahren gab es nicht.

„Wir haben über 80 Kinder in der Gruppe der ganz Jungen, die wir nicht weiterschieben konnten, wenn sie mit ihrer Gruppe fertig sind“, sagt Gerd Volland, stellvertretender Abteilungsleiter Turnen. Doch ab dem 8. Januar 2024 will die Turnabteilung mit einer neuen Übungsgruppe diese Lücke schließen. Das Angebot richtet sich sowohl an Mädchen als auch an Jungen.

Turngemeinde Eggenstein: Turnen fördert die Koordination

Die TGE hat 1.100 Mitglieder, davon 650 im Bereich Turnen. „Die Masse der Turner sind Kinder“, sagt Volland. „Die Nachfrage ist sehr groß, weil es für Kinder, die keinen Fußball oder nicht Handball spielen möchten, nicht so viele Angebote gibt.“ Zudem hätten die Eltern den Wunsch, dass sich ihre Kinder mehr bewegen. Das Turnen fördere die Koordinationsfähigkeit und helfe dabei, die körperliche Kondition zu verbessern. Außerdem würden die Kinder beweglich und lernten das Zusammenspiel im Team, so Volland zu den positiven Effekten des Turnens.

Nach der Corona-Pandemie habe es eine zeitliche Lücke gegeben, während der man mit den Kindern nicht turnen konnte. Die Kinder hätten Schwierigkeiten gehabt, wieder in die Sportart hineinzukommen. „Es gibt auch heute noch große Schwierigkeiten, Kinder in die Sportart zu bringen und sie zu motivieren. Die Eltern sind aber bestrebt, ihre Kinder wieder dorthin zu bringen“, sagt Volland. „Das sehen wir bei Kindern, die im Eltern-Kind-Turnen sind.“

Damit nun auch ältere Kinder von den Vorteilen des Sports profitieren können, steht ihnen in der neuen Übungsgruppe ein Team aus mehreren Trainern zur Verfügung. Darunter sind zwei erfahrene Sportlehrer. „Es ist kein reines Turnangebot. Das haben wir bewusst nicht gemacht“, sagt Volland. „Wir wollen Bewegung, Koordination, Kondition und Motorik fördern. Es soll vor allem ein Spiel- und Koordinationsangebot sein.“

Ihr Ziel sei es, den Kindern Vielfalt zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, verschiedene Sportarten auszuprobieren.

Außer Fußball sei alles dabei. Ein Schwerpunkt liege zum Beispiel auf Indiaca, das aus historischen Gründen der Turnabteilung zugeordnet ist. „Wenn viele Kinder da sind, macht es für sie Spaß, im Team zusammenzuarbeiten“, sagt Volland. Um die Kinder zu motivieren, würden die Trainer Wert darauf legen, dass der Spaß im Mittelpunkt steht.

Training in Eggenstein ist immer am Montagabend

Etwa 20 bis 25 Teilnehmer können das Angebot wahrnehmen. Die Altersgrenze würden sie offenhalten, damit zum Beispiel auch 14- oder 15-Jährige an der Übungsgruppe teilnehmen könnten. Die vereinseigene Werner-Meinzer-Turnhalle sei groß genug, um sie für die unterschiedlichen Altersgruppen aufzuteilen. Auch genügend Übungsleiter gebe es, so Volland.

„Die Kinder sollten Spaß an Bewegung haben, Erfahrung brauchen sie keine“, sagt er. Außer Turnkleidung und Turnschuhen müssen die Kinder nichts mitbringen. Die Trainingszeiten sind immer montags von 17 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist beim Leiter des Trainerteams, Jörg Bühn, erforderlich. Am Anfang ist ein Schnuppern möglich, wenn sie dauerhaft mitmachen wollen, müssen die Kinder Mitglied in der TGE werden.