Hohe Auszeichnung für Spitzenkoch

Was Marcel Kazda vom „garbo“ in Eggenstein mit dem neuen Michelin-Stern für die Zukunft plant

Zwölf Jahre erwähnt der „Guide Michelin“ Marcel Kazda in seinem Gourmetführer, jetzt ist der erste Stern da. Das hat der Küchenchef in Eggenstein-Leopoldshafen in der Zukunft geplant.