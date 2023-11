Fasching im Karlsruher Norden: Das sind die wichtigsten Veranstaltungen

Rathaussturm, Prunksitzung und Kinderfasching: Die Faschingssaison steht an. An mehreren Orten finden im Norden von Karlsruhe Veranstaltungen statt.

Die Narren ziehen bald wieder durch die Straßen und stürmen die Rathäuser: Die Faschingsvereine zwischen Dettenheim und Walzbachtal haben für die kommenden Wochen und Monate ein vielfältiges Programm geplant. Die BNN geben einen Überblick über die wichtigsten Termine in der Region – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Faschingseröffnung in Eggenstein-Leopoldshafen

Der Faschingsclub „Alde-Bumbl“ veranstaltet am Samstag, 18. November, ab 17 Uhr eine Faschingseröffnung auf dem Festplatz in Eggenstein.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet Musik, Zusammentreffen mit weiteren Zünften sowie ein Angebot an Speisen und Getränken.

Nach vier Jahren Pause: Faschingsumzug findet wieder statt

Für die Narren in der Region gibt es Grund zur Freude: Nach vier Jahren Pause kehrt der Faschingsumzug in Eggenstein-Leopoldshafen zurück. Mit neuer Umzugsstrecke sowie neuem Veranstaltungstag.

Die Strecke führt künftig vom Rathaus durch die Friedrichstraße, die Moltkestraße, die Werderstraße und den Spöcker Weg.

Über die Hauptstraße und den Kirchenberg ziehen die Narren zum Festplatz, an dem die Feier endet. Der Umzug findet künftig nicht wie ursprünglich am Faschingsdienstag statt, sondern am Sonntag, 11. Februar.

Eggenstein-Leopoldshafen im Weltall-Modus

Unter dem Motto „Galaxie 76344“ feiert der Leopoldshafener Carnevalsclub (LCC) gleich mehrfach. Mit einem bunten Programm für Jung und Alt, darunter Büttenreden, Tänzen und musikalische Begleitung.

Nach einer Corona-Pause findet am Samstag, 27. Januar, ab 15 Uhr die 34. Senioren-Sitzung erstmals wieder statt. Veranstaltungsort ist die Leopoldshafener Rheinhalle. Am Sonntag, 28. Januar, steigt am gleichen Ort ebenfalls um 15 Uhr die Jugend-Prunksitzung.

LCC zum 53. und 30. Mal im Faschingsfieber

Für die großen Prunksitzungen gibt es gleich vier Termine: jeweils zwei in Leopoldshafen und in Linkenheim. Am Freitag, 2. Februar, und am Samstag, 3. Februar, in der Leopoldshafener Rheinhalle sowie in der darauffolgenden Woche am Freitag, 9. Februar, und Samstag, 10. Februar, im Bürgerhaus Linkenheim.

Eintrittskarten für die Prunksitzung am Freitag, 2. Februar, in Leopoldshafen gibt es bei Gerd Schneider unter (0 72 47) 2 16 48 oder per E-Mail an karten-leopoldshafen@leopoldshafener-cc.de. Der zweite Termin ist bereits ausgebucht, wie die Veranstalter informieren.

Tickets für die Prunksitzungen in Linkenheim sind erhältlich unter (0 72 47) 17 40 bei Cornelia Nees und per E-Mail an karten-linkenheim@leopoldshafener-cc.de.

Stutensee im Wilden Westen

Der Karnevalsclub „Die Piraten“ Stutensee hält ein buntes Faschingsprogramm bereit. Los geht es am Samstag, 11. November, mit dem Rathaussturm in Blankenloch. Um 16.11 Uhr erfolgt die Schlüsselentnahme durch die Narren. Anschließend feiern die Piraten ihre Eröffnungsfeier im Vereinsheim.

Unter dem Motto „Wilder Westen“ feiern die Piraten ihre beiden großen Prunksitzungen: Diese finden statt am Freitag, 2. Februar, ab 19.31 Uhr und am Sonntag, 4. Februar, ab 16.31 Uhr.

Dazwischen, am Samstag, 3. Februar, steht der Kinderfasching ab 14.44 Uhr an. Alle drei Veranstaltungen finden in der Festhalle in Blankenloch statt.

Rosenmontag wird in Stutensee zum „Piratenmontag“

Der„Piratenmontag“ steigt zum Rosenmontag, 12. Februar, um 19.31 Uhr in der Festhalle Blankenloch. Die Ü18-Party wird musikalisch begleitet von den Rotzlöffln und DeeJay Party-Ändi.

Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen sowie für den „Piratenmontag“ startet am Samstag, 11. November. Mehr dazu online unter www.piraten-stutensee.de/piratenmontag.

Ihren Faschingsausklang feiern die Narren am Dienstag, 13. Februar im Vereinsheim ab 17 Uhr. Zum Programm zählen die Hexenverbrennung sowie Musik und Tanz. Der Eintritt ist frei.

Der Liederkranz Friedrichstal feiert am Samstag, 20. Januar, in der Sängerhalle seine 44. Prunksitzung. Beginn ist um 19.11 Uhr, Einlass bereits ab 18 Uhr. Karten gibt es bei Inge Ott unter Telefon (0 72 49) 69 67.

Hexen aus Linkenheim-Hochstetten laden zum Ball ein

Die zwölfte Auflage des Linkema Hexenballs findet statt am Samstag, 27. Januar, um 19.11 Uhr im Bürgerhaus Linkenheim. Der Einlass erfolgt um 18.01 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Fastnachtsprogramm in Dettenheim

Für die Narren des Dettenheimer Carnevals Clubs steht zunächst am Samstag, 11. November, um 19.11 Uhr der Rathaussturm an.

Weiter richtet der Verein am Samstag, 10. Februar, ab 19.31 Uhr, in der Pfinzhalle in Rußheim seine Jubiläums-Prunksitzung aus. Der Kinderfasching des Vereins findet ebenfalls in der Pfinzhalle statt, am Sonntag, 11. Februar. Beginn ist 14.31 Uhr.

Der Liedolsheimer Rockfasching steigt am Samstag, 27. Februar, ab 19 Uhr in der Festhalle. Veranstalter ist das Jugendzentrum Liedolsheim. Karten gibt es an der Abendkasse.

Buntes Faschingsprogramm in Graben-Neudorf

Die Neudorfer Karnevalsgesellschaft startet mit einem Krönungsball in die Faschingssaison: Das Event findet statt am Samstag, 11. November, um 19.31 im Haus des Liedes in Graben-Neudorf.

Der Verein plant seine Prunksitzung am Samstag, 20. Januar, um 19.01 Uhr in der Pestalozzi-Halle. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 17. Dezember. Karten gibt es online unter neukage.de/events/kategorie/termine/.

Weiter geht es am Samstag, 10. Februar, mit dem Kinderrathaussturm mit anschließender Überfahrt in die Erich-Kästner-Halle zum Kinderfasching in Graben-Neudorf.

Am Montag, 12. Februar findet der Rosenmontagsumzug „Gaudi Wurm“ im Ortsteil Neudorf statt – mit anschließendem Umzugsausklang mit Barbetrieb und Musik in der Erich-Kästner-Halle.

Ihr Kampagnenende feiern die Narren am Mittwoch, 14. Februar, mit traditionellem Fischessen im Musikverein Concordia Neudorf.

Wössingen feiert närrisches Jubiläum

Die Wössinger Mondspritzer des TV Wössingen feiern am Samstag, 11. November, ihre Eröffnungskampagne „Mondspritzer-Party“ in ihrer 55. Auflage. Das Event findet statt auf dem TV-Gelände in Wössingen. Neben einem Foodtruck erwartet die Besucher Musik und Barbetrieb. Der Eintritt ist kostenlos.

Am Samstag, 20. Januar, stellen die Wössinger Mondspritzer ihren Narrenbaum am Rathausplatz in Wössingen auf. Mit dem Narrenbaumstellen beginnt der Kartenvorverkauf für die großen Prunksitzungen des Vereins. Diese sind vor Ort erhältlich, sowie bei Familie Weiß unter (0 72 03) 13 89.

Für die großen Prunksitzungen halten die Narren zwei Termine bereit: am Freitag, 9. Februar, sowie am Samstag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr in der Böhnlichhalle in Wössingen. Nach circa vierstündigem Programm folgen Barbetrieb und Tanz.

Den Abschluss ihrer Faschingskampagne feiern die Wössinger Mondspritzer mit dem Kinderfasching am Sonntag, 11. Februar, ab 15.11 Uhr in der Böhnlichhalle.