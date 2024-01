Narren im Enzkreis läuten die heiße Faschingsphase ein

Gut gefüllt ist der Veranstaltungskalender der Karnevalsgesellschaft Fledermaus Ersingen. Blaulichtparty, Altenball, Maskenball –fast jeden Tag ist etwas geboten.

Die heiße Phase beginnt bei der KG Fledermaus so richtig am „Schmotzigen Donnerstag“ (8. Februar): Um 10 Uhr erstürmen die Hexen die Kirchbergschule. Danach folgt der Kindergartenumzug ab der Kita St. Michael um 16 Uhr.

Großer Umzug ist in Ersingen Höhepunkt am Faschingssonntag

Abends spielt in der Turn- und Festhalle die Band „Nightflash“ während des „Blaulichtballs“ ab 19 Uhr. Parallel findet beim TVE der traditionelle Kappenabend statt. Im Ersinger Sängerkeller übernehmen „DJ Hästräger“ und die Guggenmusiker ab 19.19 Uhr auf dem „Rainwald-Ball“ das musikalische Kommando.

Der Höhepunkt ist der „Große Umzug“ am Faschingssonntag, 11. Februar. Er startet um 14 Uhr und mündet im närrischen Treiben in „Ersischos“ Dorfmitte. Im Anschluss findet das Scheibenschlagen auf dem Ameisenberg und der Maskenball der KG Fledermaus in der Turn- und Festhalle statt.

Der Rosenmontag, 12. Februar, ist dem Kinderumzug (ab 14.30 Uhr) auf der Lange Straße bis zur Dorfmitte vorbehalten. Zum Finale der Fasnet findet am Dienstag, 13. Februar, gegen 17.30 Uhr auf der „Brück“ vor dem Rathaus die Hexenverbrennung statt. Weitere Infos unter www.kg-fledermaus.de.

Kämpfelbach-Bilfingen hat seinen Großen Umzug am Faschingsdienstag

Im benachbarten Bilfingen ist beim Narrenbund Kakadu ab dem Schmotzigen Donnerstag Feiern angesagt. Am 8. Februar spielt die Partyband Cherrylane in der Kämpfelbachhalle. Zwei Tage später steigt die „Malle-Party“ mit DJ Balineiro und Pepe Palme. Am Rosenmontag spielen die Blaumeisen in der Kämpfelbachhalle.

Das Highlight ist der Große Umzug durch die Straßen von Bilfingen am Faschingsdienstag ab 14.11 Uhr. Anschließend gibt es närrisches Treiben beim Parkplatz der Kämpfelbachhalle, schreibt der Verein auf seiner Internetseite (www.nb-kakadu.de).

Ab 19 Uhr findet der Fackelumzug von der Hellen Platt zum Parkplatz der Kämpfelbachhalle statt – mit Hexenverbrennung und Brillantfeuerwerk. Die närrische Zeit endet beim Kakadu mit dem Kehrausball und der Entthronisierung der beiden Prinzenpaare.

Narren hängen in Neuhausen Hau-Hu-Hüte auf

Auch der Hau-Hu Neuhausen rüstet sich für die heiße Phase der närrischen Zeit. Der Verein präsentiert bei der Prunksitzung am 20. Januar ab 20.11 Uhr in der Monbachhalle den Jahresorden.

Das Kinderprinzenpaar stellt sich bei der Kinderprunksitzung am 28. Januar ab 13.33 Uhr in der Monbachhalle vor. Bei der Gelegenheit wird auch der Kinderjahresorden präsentiert.

Am 8. Februar nehmen die Narren in Neuhausen das Zepter in die Hand. Sie hängen die Hau-Hu-Hüte in der Ortsmitte auf und stürmen gegen 18.30 Uhr zusammen mit den Schellbronner Narren das Rathaus. Nach der Taufe neuer Mitglieder geht es zur Party in die Monbachhalle.

Ein Zuschauer-Magnet ist der große Fasnets-Umzug am 11. Februar ab 13.33 Uhr. Danach klingt die Kampagne mit dem Rosenmontagsball im Sportheim und dem Kinderfasching am 13. Februar in der Monbachhalle aus. hau-hu.de.

Tiefenbronn verabschiedet die Fasnet mit Schneemannverbrennung

Auch der Tiefenbronner Carnevalsverein lädt am 11. Februar zum Umzug. Der närrische Zug setzt sich ab 14 Uhr in der Ortsmitte in Bewegung.

Viel geboten wird bei den Prunksitzungen der Schmellenhopfer am 26. und 27. Januar in der Gemmingenhalle mit der Rathausschlüsselübergabe. Danach stehen die Kinderfasnet (4. Februar) und Maskenbälle in der Gemmingenhalle (8. Februar) und im Hasenhäusle (10. Februar) an.

Die Tiefenbronner Narren verabschieden die Fasnet am 13. Februar mit der Schneemannverbrennung und dem Kehrausmaskenball in der Gemmingenhalle. www.tcv-1954.de

Umzug zieht am Faschingssamstag durch Remchingen-Singen

Nach der Prunksitzung am 20. Januar in der Kulturhalle geht es bei der Carnevals-Gesellschaft Spaßvögel Singen Schlag auf Schlag: Kinderfasching am 3. Februar, Seniorenfasching am 4. Februar – beides ebenfalls in der Kulturhalle.

Beim Narrentribunal am Schmotzingen Donnerstag (8. Februar) stürmen die Remchinger Narren ab 17.33 Uhr das Rathaus. Anschließend gibt es die Ü30-Party.

Am Faschingssamstag steht bei den Spaßvögeln ab 14.33 Uhr mit dem Umzug durch Singen der Höhepunkt im Kalender. Parallel findet auch der Umzug der Belremgilde in Dillweißenstein statt. Die Kampagne 2023/24 der Spaßvögel endet am 13. Februar gegen 18 Uhr mit der Narrenbaumverbrennung auf dem Narrenplätzle in Singen. www.spassvoegel-singen.de

Klemmer stürmen Rathaus in Birkenfeld-Gräfenhausen

Die Klemmer in Gräfenhausen feiern ihre Prunksitzung am 27. Januar ab 19.11 Uhr in der Sixthalle. Es gibt Showtanz, Gardetanz, Comedy und Guggemusik.

An gleicher Stelle gibt es am 12. Februar ab 13.31 Uhr den Faschingsausklang. Vier Tage zuvor stürmen die Klemmer das Rathaus. www.dieklemmer.de

Gaissenschenner Ball steigt in Kieselbronner Halle

Die Kieselbronner Gugge Gaiße (gugge-gaisse.de) veranstalten einen Kinderumzug am 9. Februar ab 11 Uhr am Parkplatz Heinloch/Schule Kieselbronn und laden ab 20 Uhr zum Gaissenschenner Ball beim TV Kieselbronn.

Die Weilermer Honigschlecker feiern ihre Prunksitzung am 27. Januar in der Mehrzweckhalle im Brühl.