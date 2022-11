Die Schulaufsichtsbehörde: Rüdiger Stein, Leiter des Staatlichen Schulamts, sieht Schwierigkeiten, auch bei momentan – scheinbar – stabiler Lage. Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie die Grundschulen seien Sorgenkinder. In einigen Grundschulen habe man die Stundenzahl mit Abordnungen gerade so hinbekommen, an einer anderen müssten Förderstunden ausgesetzt werden. Schon am ersten Tag des neuen Schuljahrs seien die Krankheitsvertretungen voll im Einsatz gewesen. Im Laufe des Schuljahres, wenn vermehrt Krankheiten auftreten oder Lehrerinnen schwanger werden, werde es immer schwieriger werden, die Unterrichtsversorgung zu sichern. Beim Übergang in weiterführende Schulen setze sich der Mangel fort. Die Erhöhung der Studienplätze sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber erst in etwa sechs bis sieben Jahren stünden dadurch mehr Lehrkräfte zur Verfügung.

Die Gewerkschaft: Jens-Björn Arndt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht die Prognosen der GEW von vor zehn Jahren bestätigt: Landesweit könnten bis in etwa 15 Jahren zwischen 16.000 und 27.000 Lehrer fehlen. Schon zu Schuljahresbeginn seien viele Grundschulen unterversorgt gewesen. Der Mangel bewirke, dass potenzielle Schulleiter abwinkten, verantwortliche Stellen zu übernehmen. Das Land müsse die Lehrerausbildung erhöhen und mehr Stellen schaffen. Das hätte laut GEW längst passieren müssen. Im Schnitt dauere eine Lehrerausbildung sieben bis acht Jahre. Gut ausgebildete Lehrkräfte wanderten ab, weil andere Bundesländer besser besolden.