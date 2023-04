In den Vogelparks rund um Karlsruhe zieht der Frühling ein

Volieren mit empfindlichen Arten sind wegen der niedrigen Temperaturen in den Vogelparks der Region immer noch geschlossen.

Fröhliches Geschnatter, Gepiepe und Schnäbelklappern erfüllt die Luft. Der Frühling mit paarungswilligen Gefieder in Nestbaulaune gehört zu den Highlights in den Vogelparks der Region.

Über welche Bruterfolge sich die Verantwortlichen der ehrenamtlich betriebenen Parks von Mai bis Juni erfreuen können, sei jedes Mal eine Überraschung, sagt auch Arnold Koch, Vorsitzender des Vogelparks in Leopoldshafen. Gerade buhlen die Ibisse um einen Platz im Nest, voriges Jahr wurde dieses gleich von drei brütenden Paaren belegt, erklärt Hans Brüsemeister zum Schauspiel in der Voliere.

Der Vogelpark in den Rheinauen auf einem etwa 1,5 Hektar großen Grundstück inmitten eines alten Baumbestands bietet neben Hirschen und Zwergziegen auch einen modernen Kinderspielspatz unter der Obhut der Gemeinde.

Es kehrt wieder Leben ein. Heinz Schaufelberger, Vorsitzende des „oberen Vogelparks“ in Weingarten

Familienfreundliche Vogelparks mit freiem Eintritt finden sich im nördlichen Landkreis Karlsruhe in Leopoldshafen, Linkenheim, Liedolsheim, Friedrichstal, Staffort, Blankenloch, Berghausen und Jöhlingen, in Weingarten (Baden) gibt es sogar gleich zwei Vogelparks. „Es kehrt wieder Leben ein“, freut sich Heinz Schaufelberger.

Ziegen-Nachwuchs in Weingarten

Während die heimischen Wildvögel zu den ersten Brütern im Jahr gehören, nehmen sich die Exoten noch Zeit, erklärt der Vorsitzende des „oberen Vogelparks“ in Weingarten.

Für ihn heißt es gerade die Nachtruhe zu unterbrechen, um zum Fläschchen zu greifen. Die Ziegen im Park haben bereits Nachwuchs bekommen, leider ist eine Ziegenmama krank geworden und so übernimmt er Handaufzucht.

Beim Wild wird es dieses Jahr wohl noch keinen Nachwuchs geben, da der Junghirsch noch nicht soweit ist. „Gustel stammt aus dem Tierpark Leopoldshafen“, erklärt Schaufelberger zum Austausch von Tieren unter den Parks.

Der Vogelpark im Ortsteil Waldbrücke unter dem Vorsitz von Ursula Bluhm hat sich auf die artgerechte Haltung insbesondere von Papageienvögeln wie Gelbbrustaras, Graupapageien, Kakadus, Amazonen und Sittichen als Abgabetiere spezialisiert und bietet auch Plätze für den Bundesfreiwilligendienst an.

Zu kalt für die Vogelgrippe

„Bloß nichts überstürzen, solange es insbesondere nachts noch so kalt ist“, erklärt Claudia Beideck zu den weiterhin geschlossenen Volieren voller empfindlicher Papageienvögel. „Es ist sogar noch zu kalt für die Vogelgrippe“, erklärt Beideck. Gerade brütet eine Graugans auf ihrem Gelege.

Die Vorsitzende des Vogelvereins in Blankenloch drückt fest die Daumen, dass es mit dem Nachwuchs klappt. Letztes Jahr machten die Nilgänse den Bruterfolg zunichte. „Die frechen Einwanderer fressen sogar die Eier von anderen Vögeln“, erklärt Beideck.

Die Störche sind zu ihrem Horst zurückgekehrt. Hartmut Hauth, Vorsitzender des Vereins der Natur- und Vogelfreunde Staffort

„Die Störche sind zu ihrem Horst zurückgekehrt“, erklärt Hartmut Hauth, der Vorsitzende des Vereins der Natur- und Vogelfreunde Staffort, zum erwarteten Bruterfolg. Innerhalb des Parks ist ein Vogelzüchter für die Voliere mit den Sittichen verantwortlich.

Die Mitglieder des Vereins sind gerade damit beschäftigt, die Flora auf dem Gelände im Park auf Vordermann zu bringen. Für Nachwuchs sorgten voriges Jahr die außerhalb des Parks angebrachten Nistkästen, etwa der Schleiereulen.

Vom Thailändischen Restaurant No Nag in der Waldbrücke, dem eritreischen Essen im Stafforter Vogelpark oder dem Restaurant Hellas Salute mit griechischen und italienischen Spezialitäten in Friedrichstal sind die Vereinsgaststätten der Vogelparks oft international besetzt.

Vom Flohmarkt bis zum Nikolaus-Fest reicht der Veranstaltungskalender der Vogelparks rund ums Jahr. Los geht es bei den Vogelfreunden Leopoldshafen vom 29. April bis 1. Mai mit einem dreitägigen Frühlingsfest.