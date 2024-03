Das Wetter wird wärmer und die Eisdielen der Region öffnen wieder. Unsere Redaktion hat eine Übersicht verschiedener Eisdielen in Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden und der Region zusammengestellt. Was gibt es für neue Sorten? Und wie viel kostet die Kugel Eis?

Brezeleis in Baden-Baden

Das Colle Gelati, die Eismanufaktur am Kurhaus, das Grand Caffé Italia, das Little Italy, das Café Böckeler und das Eiscafé Capri sind ganzjährig offen. Bei Crema Gelato hat das Geschäft nach einer Winterpause Ende Februar wieder begonnen.

Die Entdeckungen zum Saisonstart heißen Mandel-Mandarine (Grand Caffé Italia), Brezeleis und Weiße Schokolade mit Holunder (Crema Gelato).

Aber schmeckt Brezeleis? BNN-Redakteur Harald Holzhammer hat’s probiert. Fazit: „Eine echt leckere Kreation mit salzig krossen Brezelstücken in einer kalten, karamelligen Creme.“

Bei der Kurhaus-Eismanufaktur kostet die Kugel mit 1,50 Euro am wenigsten, bei Colle Gelati und im Eiscafé Capri muss man mit 1,70 Euro am meisten bezahlen. Crema Gelato in der Lange Straße liegt mit 1,60 Euro in der Mitte der Baden-Badener Preisskala.

„Apflestrudel-Eis“ bei Eis-Heidi in Linkenheim-Hochstetten

Bei Eis-Heidi in Linkenheim-Hochstetten kostet eine Kugel Eis kostet 1,40 Euro. Das sind zehn Cent mehr als vergangenes Jahr.

Es komme die ein oder andere neue Sorte mit ins Sortiment, verrät Rebecca Zindl. Bald schon soll es Apfelstrudel-Eis geben. „Das ist Eis, das aus Kuchencrumble mit Äpfeln und Zimt besteht“, sagt Zindl.

Veganes Eis bei Topolino Goloso in Stutensee

Am 1. März ist die Eismanufaktur Topolino Goloso in Stutensee in die Eissaison 2024 gestartet. 1,50 Euro kostet bei Topolino Goloso die Kugel. Kokos-Matcha und Zitronen-Kokos stehen in diesem Jahr neu auf der Karte, verrät Dana Oppinger.

Externer Inhalt von Instagram

Veganes Eis ist hier auch im Sortiment: „Alle unsere Fruchtsorten sind vegan. Außerdem bieten wir veganes Schokoladeneis und andere Sorten auf Hafer- oder Kokosmilchbasis an“, sagt Oppinger.

Eiscafé Rivera in Weingarten holt sich Inspiration bei Fachmesse

Beim Eiscafé Rivera in Weingarten kostet die Kugel 1,50 Euro – wie auch schon im vergangenen Jahr. Inhaber Anton Rosić hat das ganze Jahr Eis im Angebot, für den Sommer werden aber mehr Sorten hergestellt, erzählt er.

Inspiration für die anstehende Eissaison hat sich Rosić auf einer Fachmesse geholt. Sie fand im Februar in Stuttgart statt. Mehrere neue vegane Sorten will er in diesem Sommer anbieten. Dunkles Schokoladeneis – ohne Milch und ohne Zucker – stehe bald auf der Karte.

Externer Inhalt von Instagram

Schafskäse mit weißer Schokolade und Parmesan-Eis in Pforzheim

In der Eisdiele Casal in der Pforzheimer Innenstadt gibt es zwei neue Eissorten: weiße Schokolade mit Matcha, einem zu Pulver vermahlenem Grüntee, und „Bailys Créme“.

Außerdem plant der Betreiber Robert Meduri für den Spätsommer salziges Eis in Form von Basilikumpesto und Parmesan. „Das wird nicht in der Waffel serviert, sondern mit salzigen italienischen Crackern. Wie eine Art Eis-Dip.“ In diesem Jahr wird die Kugel 1,80 Euro kosten.

Michele Magiacotti verkauft im Eiscafé Venezia Eis. Zu den Spezialsorten gehören: Profuma di Sardegna, auf Deutsch „Duft aus Sardinien“. Dabei handelt es sich um Schafskäse mit weißer Schokolade, Honig und Blaubeer-Crunch. Die Sorte Crostata schmecke nach Linzer Torte, nur mit Aprikose.

Eine Kugel kostet bei Magiacotti 1,70 Euro. Er wisse nicht, ob es dabei bleibt. „Die Preise steigen und steigen. Wir müssen das noch mal durchrechnen.“

Zero-Zucker-Eis in Sulzfeld

Maurizio Ullo bietet in Sulzfeld in seiner Eisdiele Da Mauro „gesundes“ Eis ohne Zucker an.

Und das „Pierod“ in Brettens Fußgängerzone reicht schon seit 1. Februar Eis über die Theke, sagt Filipe Figueiredo. Er ist Geschäftsführer neben Fernando Martins-Carvalho. Hier kostet die Kugel Eis 1,50 Euro.

Gebrannte-Mandeln-Eis in Rastatt

Das Eiscafé Capri in Rastatt hat auch offen. Die Kugel Eis kostet dort 1,60 Euro. Die Sorte „Siciliano“ schmeckt nach Mandarine, Pistazie und gebrannten Mandeln.

Externer Inhalt von Instagram

Das Tutti-Frutti in der Rastatter Innenstadt bereitet neue Sorten für den Sommer vor, noch sind diese in der Erfindungsphase. Doch schon jetzt kann man dort Eis essen. Die Kugel kostet hier 1,50 Euro.

Was kostet Eis in Deutschland?

Bei einer Umfrage der Webseite coupons.de bei 105 befragten Eisdielen und Eiscafés in ganz Deutschland hat sich im vergangenen Jahr ein Durchschnitts-Eispreis von 1,62 Euro ergeben. Die günstigste Kugel Eis kostete in Wuppertal 1,20, die teuerste in München 2,30 Euro.