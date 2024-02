Mehrere Menschen verletzt: Polizei fasst Angreifer von Graben-Neudorf

Der Mann, der am Dienstag mehrere Personen in Graben-Neudorf verletzt hat, ist festgenommen worden.

Der Mann, der am Dienstagnachmittag mehrere Personen in Graben-Neudorf angegriffen und verletzt hat, ist am Mittwochabend festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Eine gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei ist für den Nachmittag angekündigt.

Der Mann soll am Dienstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit mehrere Straftaten in Graben-Neudorf begangen haben und anschließend mit einem geraubten Auto in Richtung Karlsruhe geflüchtet sein. Bei der großangelegten Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach Polizeiangaben griff der Mann gegen 15 Uhr zunächst in einer Straßenbahn grundlos eine 57-jährige Zugbegleiterin an und verletzte sie durch Schläge, Tritte und Würgen.

Im Anschluss entriss er der Frau eine Gürteltasche und verließ die Bahn an der Haltestelle Graben-Neudorf. Die 57-Jährige wurde durch den massiven Angriff verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Noch am Bahnsteig beleidigte er zwei junge Frauen und ging eine 26-Jährige körperlich an, indem er sie an ihrer Jacke festhielt und schüttelte. Die Frau blieb unverletzt.

Kurze Zeit später betrat derselbe Tatverdächtige einen Einkaufsmarkt in der Heidelberger Straße. Dort schrie er einen Angestellten an, bewarf eine Verkäuferin des Backshops mit einem Kuchenteller und schlug einer wartenden Kundin an der Kasse unvermittelt mit der Hand auf das Gesäß.

Anschließend verließ der Mann den Markt und raubte auf dem Parkplatz einem 23-jährigen Mann den Autoschlüssel, nachdem er ihn mit einer abgeschlagenen Glasflasche bedroht hatte. Bei der sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige leicht verletzt.

Der Angreifer fuhr dann mit dem geraubten grauen Pkw mit Karlsruher Kennzeichen in Richtung Karlsruhe davon. Im Rahmen der Fahndung wurde der Flüchtende letztmals auf der B36 im Bereich der Sudetenstraße gesichtet, bevor er in unbekannte Richtung entkam.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verursachte der Tatverdächtige auf seiner Flucht mehrere Unfälle und Straßenverkehrsgefährdungen. In diesem Zusammenhang werden weitere mögliche Zeugen und Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

