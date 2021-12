Mann in Graben-Neudorf tötet seine Ehefrau und danach sich selbst

Eine furchtbare Tat erschüttert Graben-Neudorf kurz vor Heiligabend. Wie die Polizei mitteilt, bestehe der Verdacht, dass ein 74-jährige Mann im gemeinsam bewohnten Haus zunächst seine Frau erwürgt haben soll und sich danach mit einem Messer selbst das Leben genommen hat.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen habe eine Angehörige der beiden Eheleute die Toten am Mittwochmittag leblos im Gebäude gefunden. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der beiden feststellen können.

Wie es zu der grausamen Tat kommen konnte und welche Hintergründe dazu geführt haben könnten, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei erklärt.

Eine Obduktion wurde von der Staatsanwaltschaft beantragt. In einer ersten Stellungnahme zeigt man sich bei der Gemeinde Graben-Neudorf extrem betroffen von den Geschehnissen.

Hinweis der Redaktion

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 - 1110111 oder 0800 - 1110222 . In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. ( 0721 - 830 36 47 ) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe ( 0721 - 811424 ) Hilfe und Beratung an.