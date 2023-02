Nur noch drei Ärzte

Hausärztemangel in Graben-Neudorf: Kleine Lösung gefunden

Und da waren es nur noch drei. Seit der Arzt Horst Baumann in Rente ist, ist die Situation bei den Hausärzten in Graben-Neudorf angespannt. Doch ein erster Schritt in die richtige Richtung ist getan.