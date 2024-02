Am Dienstag hat ein Mann in Graben-Neudorf mehrere Menschen verletzt und beleidigt. Danach ist er in einem gestohlenen Pkw geflohen. Der Täter ist auch am Mittwochmorgen noch auf der Flucht.

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr hat ein unbekannter Mann in Graben-Neudorf an verschiedenen Stellen mehrere Menschen angegriffen und ist später in einem gestohlenen Auto geflüchtet. Das berichtet eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Eine Fahndung der Polizei mit Suchhubschrauber ist bislang noch ohne Erfolg.

Zunächst griff der unbekannte Mann gegen 15 Uhr in der Straßenbahn grundlos eine 57-jährige Zugbegleiterin an. Er schlug, tritt und würgte sie, entriss ihr dann eine Gürteltasche und verließ die Bahn an der Haltestelle Graben-Neudorf. Die verletzte Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Bahnsteig beleidigte er dann zwei junge Frauen und hielt eine 26-Jährige kurz an der Jacke fest und schüttelte sie. Die Frau wurde hierbei nicht verletzt.

Kurze Zeit später betrat derselbe Tatverdächtige einen Einkaufsmarkt in der Heidelberger Straße und schrie dort einen Angestellten an.

Er bewarf zudem eine Verkäuferin des Backladens mit einem Kuchenteller und schlug einer wartenden Kundin an der Kasse mit der Hand auf das Gesäß.

Anschließend verließ der Unbekannte den Supermarkt und raubte auf dem dortigen Parkplatz den Autoschlüssel eines 23-jährigen Mannes, nachdem er ihm mit einer abgeschlagenen Glasflasche gedroht hatte.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 23-Jährige leicht verletzt wurde.

Unbekannter Mann flieht in Graben-Neudorf in gestohlenem Auto

Der Angreifer fuhr dann mit dem geraubten VW T-Cross mit Karlsruher Kennzeichen, Farbe grau in Richtung Karlsruhe davon.

Der Flüchtende wurde zum letzten Mal auf der Bundesstraße 36 im Bereich der Sudetenstraße gesichtet, bevor er in unbekannte Richtung entkam.

Bei Flucht baut der Angreifer aus Graben-Neudorf mehrere Unfälle

Der noch unbekannte Mann soll auf seiner Flucht mehrere Unfälle verursacht haben, so die Polizei.

Die Hintergründe der Taten sowie die Identität des gesuchten Mannes sind derzeit noch nicht bekannt.

Der Täter soll laut Aussagen Zeugenaussagen zwischen 30 und 40 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe dunkle kurze Haare, trug einen Vollbart und sei mutmaßlich von südländischer Erscheinung, jedoch mit heller Haut.

Er soll dunkle Jeans, ein dunkles Oberteil mit Kapuze und eine dunkle Schildkappe getragen haben. Möglicherweise soll er schwarze Schuhe mit weißen Elementen an gehabt haben.

Zeugensuche Zeugen und weitere mögliche Geschädigte sind gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden unter der 0721 666-5555.

Diese Meldung wird aktualisiert. Stand: 14. Februar, 14.16 Uhr